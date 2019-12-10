Узбекистан и ЕС готовят к подписанию новое соглашение

В будущем году стороны планируют заменить договор о партнерстве и сотрудничестве новым соглашением, подписание которого ожидается при возможном визите президента Мирзиёева в Брюссель.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Узбекистан и Евросоюз готовят новое соглашение о партнерстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на узбекское внешнеполитическое ведомство.

В Брюсселе в течение трех дней стороны в ходе очередного раунда переговоров планируют обсудить предзаключительные аспекты нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое заменит собой договор о партнерстве и сотрудничестве сторон.

ЕС и Узбекистан планируют подписать соглашение о партнерстве в 2020 году

Как заявлял ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, стороны рассчитывают подписать новое соглашение в 2020-м.

Не исключается, что подписание произойдет в ходе возможного визита Мирзиёева в Брюссель. Переговоры по новому документу ведутся с февраля текущего года.

Для участия в четвертом раунде переговоров узбекская делегация уже прибыла в Брюссель во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым.

По сообщению МИД, за прошедший с первого раунда период сторонам удалось согласовать целый ряд пунктов документа. "Узбекско-европейские рабочие группы по политическим, секторальным и торговым вопросам провели серию консультаций, в том числе посредством видеоконференции, по итогам которых достигли взаимопонимания по различным аспектам проекта указанного соглашения", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан в беседе с РИА Новости заявил, что ЕС и узбекским властям еще предстоит проработать много вопросов, чтобы выйти на новое всеобъемлющее двустороннее соглашение, в частности, в сфере торговли.