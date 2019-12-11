Каких полномочий лишатся хокимияты с 2020 года

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Несколько полномочий и функций хокимиятов передаются другим органам в Узбекистане с 1 января 2020 года, сообщается в постановлении.

"В частности, многие функции перейдут к территориальным подразделениям соответствующих органов государственного управления", - говорится в сообщении.

С нового года также исключаются полномочия хокимиятов, предусматривающие согласование технологических, лесомелиоративных, агротехнических, гидротехнических, санитарно-технических мероприятий, принятие решений по вопросам охраны общественного порядка, если они не урегулированы Кодексом об административной ответственности, а также по вопросам борьбы со стихийными бедствиями и эпидемиями, принятие решений по ограничению, приостановлению и прекращению деятельности, связанной с нарушениями условий и требований, предусмотренных заключением государственной экологической экспертизы по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха, принятие решений об ограничении, приостановлении и прекращении деятельности организаций в случаях причинения вреда состоянию лесов, а также принятие решений о приостановлении деятельности рынка.

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Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев распорядился, чтобы государственные органы полностью отказались от заполнения бланков, форм и таблиц в бумажном виде уже к 1 января 2021 года.

Поручено до 1 марта 2020 года внести на утверждение в Кабинет Министров План мероприятий по внедрению автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота во всех государственных органах и организациях, позволяющей генерировать в режиме реального времени необходимую отчетность о деятельности соответствующих государственных органов и организаций.