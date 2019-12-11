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Андижан. Областной хокимият.

Каких полномочий лишатся хокимияты с 2020 года

Foto, Элмурод Эрматов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191211/12985831/Kakikh-polnomochiy-lishatsya-khokimiyaty-s-2020-goda.html

Многие функции перейдут к территориальным подразделениям соответствующих органов государственного управления.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Несколько полномочий и функций хокимиятов передаются другим органам в Узбекистане с 1 января 2020 года, сообщается в постановлении.

"В частности, многие функции перейдут к территориальным подразделениям соответствующих органов государственного управления", - говорится в сообщении.

С нового года также исключаются полномочия хокимиятов, предусматривающие согласование технологических, лесомелиоративных, агротехнических, гидротехнических, санитарно-технических мероприятий, принятие решений по вопросам охраны общественного порядка, если они не урегулированы Кодексом об административной ответственности, а также по вопросам борьбы со стихийными бедствиями и эпидемиями, принятие решений по ограничению, приостановлению и прекращению деятельности, связанной с нарушениями условий и требований, предусмотренных заключением государственной экологической экспертизы по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха, принятие решений об ограничении, приостановлении и прекращении деятельности организаций в случаях причинения вреда состоянию лесов, а также принятие решений о приостановлении деятельности рынка.

Современные госорганы: Мирзиёев поручил избавиться от бумажного документооборота >>

Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев распорядился, чтобы государственные органы полностью отказались от заполнения бланков, форм и таблиц в бумажном виде уже к 1 января 2021 года.

Поручено до 1 марта 2020 года внести на утверждение в Кабинет Министров План мероприятий по внедрению автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота во всех государственных органах и организациях, позволяющей генерировать в режиме реального времени необходимую отчетность о деятельности соответствующих государственных органов и организаций.

 

 

Теги:
постановление, Постановление, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, политика, управление, Хокимият, хокимият, Узбекистан, Узбекистан



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