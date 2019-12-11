Лавров оценил итоги встречи с Трампом

Министр иностранных дел России вечером во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Переговоры длились почти час.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны констатировали наличие целого ряда серьезных проблем, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Соединенные Штаты.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в США во вторник. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, прошел на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Перед переговорами с президентом США российский министр провел встречу с госсекретарем Майком Помпео.

"Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов", — отметил Лавров.

В частности, Россия, по его словам, предложила США "любые варианты" продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава МИД РФ также подтвердил готовность Москвы к продлению договора СНВ-3.

Кроме того, Лавров рассказал, что обсудил с президентом США шаги, направленные на недопущение усугубления кризиса в Персидском заливе, проблемы из-за выхода Вашингтона из сделки с Тегераном и санкции против Северной Кореи.

Говоря о решении конгресса США включить в оборонный бюджет санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", глава российского МИД выразил уверенность, что такие меры не остановят реализацию проектов.

"Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США — ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них", — сказал министр.

Он также добавил, что по поручению российского лидера Владимира Путина подтвердил приглашение Трампу на День Победы.

"Президент Трамп его (приглашение — ред.) рассматривает. Мы надеемся, что если такая возможность представится, то, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор", — сказал он.

На пресс-конференции по итогам визита Лаврова также попросили рассказать, считает ли он, что Трамп для России — надежный партнер. Министр в ответ заявил, что судить о его деятельности — прежде всего американскому народу.

"Что касается отношений с Российской Федерацией, у нас нет оснований сомневаться, что Дональд Трамп искренне понимает выгоду для американцев, американского бизнеса, США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между Российской Федерацией и США", — сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что Москве известно: далеко не все в США разделяют настрой Трампа, пытаются всячески затормозить нормализацию отношений между двумя странами.

"Я слышал, что в Конгрессе сенатор от Демократической партии Роберт Менендес требует ввести санкции уже за то, что российский народ страдает от олигархов. Это интересная юридическая новелла. Повторю, у нас нет сомнений в искренности президента США Дональда Трампа и в его понимании выгоды для США от нормальных отношений с Россией", — заявил дипломат.

Трамп, в свою очередь, назвал встречу с Лавровым "очень хорошей".

"Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" — написал он в своем Twitter.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

​В Белом доме США сообщили, что Трамп в ходе встречи с главой МИД России отметил важность улучшения отношений с РФ в интересах торговли между двумя странами. Президент обсудил тему "вмешательства России" в выборы в США, призвал Лаврова поддержать политику Соединенных Штатов в отношении Ирана и КНДР и приветствовал сотрудничество с Москвой для решения взаимных проблем.