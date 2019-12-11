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Лавров оценил итоги встречи с Трампом

ТАСС/POOL
Политика
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Министр иностранных дел России вечером во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Переговоры длились почти час.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны констатировали наличие целого ряда серьезных проблем, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Соединенные Штаты.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в США во вторник. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, прошел на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Перед переговорами с президентом США российский министр провел встречу с госсекретарем Майком Помпео.

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© Sputnik .
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"Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов", — отметил Лавров.

В частности, Россия, по его словам, предложила США "любые варианты" продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Глава МИД РФ также подтвердил готовность Москвы к продлению договора СНВ-3.

Кроме того, Лавров рассказал, что обсудил с президентом США шаги, направленные на недопущение усугубления кризиса в Персидском заливе, проблемы из-за выхода Вашингтона из сделки с Тегераном и санкции против Северной Кореи.

Говоря о решении конгресса США включить в оборонный бюджет санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока", глава российского МИД выразил уверенность, что такие меры не остановят реализацию проектов.

"Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США — ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них", — сказал министр.

Он также добавил, что по поручению российского лидера Владимира Путина подтвердил приглашение Трампу на День Победы.

"Президент Трамп его (приглашение — ред.) рассматривает. Мы надеемся, что если такая возможность представится, то, конечно же, можно будет провести полноформатный двусторонний разговор", — сказал он.

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На пресс-конференции по итогам визита Лаврова также попросили рассказать, считает ли он, что Трамп для России — надежный партнер. Министр в ответ заявил, что судить о его деятельности — прежде всего американскому народу.

"Что касается отношений с Российской Федерацией, у нас нет оснований сомневаться, что Дональд Трамп искренне понимает выгоду для американцев, американского бизнеса, США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между Российской Федерацией и США", — сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что Москве известно: далеко не все в США разделяют настрой Трампа, пытаются всячески затормозить нормализацию отношений между двумя странами. 

"Я слышал, что в Конгрессе сенатор от Демократической партии Роберт Менендес требует ввести санкции уже за то, что российский народ страдает от олигархов. Это интересная юридическая новелла. Повторю, у нас нет сомнений в искренности президента США Дональда Трампа и в его понимании выгоды для США от нормальных отношений с Россией", — заявил дипломат.

Трамп, в свою очередь, назвал встречу с Лавровым "очень хорошей".

"Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" — написал он в своем Twitter.

​В Белом доме США сообщили, что Трамп в ходе встречи с главой МИД России отметил важность улучшения отношений с РФ в интересах торговли между двумя странами. Президент обсудил тему "вмешательства России" в выборы в США, призвал Лаврова поддержать политику Соединенных Штатов в отношении Ирана и КНДР и приветствовал сотрудничество с Москвой для решения взаимных проблем.

Теги:
Майк Помпео, Дональд Трамп, политика, США, Россия, Сергей Лавров



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