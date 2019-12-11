Делегация Госдеп США с официальным визитом посетила Узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Представители государственного департамента США во главе с Эндрю Фендер находится в Узбекистане с официальным визитом.

В составе американской делегации сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми при американском госдепе, министерства труда США.

Делегаты провели ряд встреч с узбекскими коллегами, в том числе в министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана, где гостей ознакомили с последними реформами в сфере борьбы с торговлей людьми. Стороны договорились об укреплении сотрудничества в данном направлении. Далее американская сторона посетила ряд подразделений ГУВД Ташкента, где ознакомилась с деятельностью узбекских правоохранительных органов по предупреждению торговли людьми, защите женщин от притеснения, а также их насилия.

Американских гостей, по сообщению пресс-службы столичного ГУВД, особенно заинтересовала деятельность инспекторов профилактики по делам женщин, которые работают в каждом отделе внутренних дел районов города. Как пояснили делегатам, содействие оказывается не только женщинам и девушкам, подвергающимся физическому или психологическому насилию, в одиночку воспитывающим детей, но и тем, кто не имеет родственников, нуждается в квалифицированной медицинской помощи, а также кто хочет заняться предпринимательской деятельностью на дому или получить профессию.

Также американские представители посетили Центр реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия и предупреждения суицидов. Здесь они встретились, в том числе с женщинами, оказавшимися в непростой жизненной ситуации и нуждающимися не только во временном приюте, но и в квалифицированной юридической, правовой помощи, поддержке психологов.

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Работу психологов группы психологического обеспечения ГУВД г. Ташкента, которые действуют при каждом районе города, гости отметили в частности. В управлении подчеркнули, что психологическая поддержка инспекторами-психологами оказывается не только сотрудникам органов внутренних дел, но и населению. Особенно востребованными являются беседы и тренинги по профилактике семейно-бытового насилия, а также экстренная психологическая помощь и реабилитация при психологических травмах, добавили узбекские специалисты.

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При посещении центра социально-правовой помощи несовершеннолетним столичного ГУВД, американская делегация высоко оценила обустройство центра, работу учреждения в целом.

Напомним, летом текущего года состоялись двусторонние взаимные визиты сначала министра иностранных дел Узбекистана в Госдеп, где он встретился с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, месяцем позже Д.Хейла в Ташкент, в ходе которых стороны, в частности обсуждали механизмы мирного межафганского диалога, вовлечения ИРА в процессы регионализации в Центральной Азии.