Александр Стерник: министры России и Узбекистана не раз встретятся в 2020 году

Директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник рассказал в интервью РИА Новости о подготовке визита министра Сергея Лаврова в Узбекистан, а также о том, как Россия и страны ЦА взаимодействуют в миграционных, топливных и других вопросах.

— Какие мероприятия в формате встреч на уровне министерств иностранных дел запланированы между Россией и Узбекистаном в будущем году? Прорабатываются ли визиты глав МИД Таджикистана и Туркменистана?

— В настоящее время ведется подготовка рабочего визита Сергея Лаврова в Республику Узбекистан в январе 2020 года. Помимо переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, готовится выступление нашего министра в филиале МГИМО в Ташкенте.

В 2020-м Узбекистан будет председательствовать в СНГ. Следовательно, будут и другие встречи наших министров в ходе мероприятий Содружества.

Что касается Таджикистана, то главы наших внешнеполитических недавно обменялись официальными визитами: в апреле 2018 года Сироджиддин Мухриддин посетил Москву, а в феврале 2019-го Сергей Лавров побывал в Душанбе.

Пятого-шестого февраля этого года Сергей Лавров посетил Туркменистан с рабочим визитом. Его коллега Рашид Мередов в 2019-м дважды приезжал в Россию — в апреле для участия в заседании СМИД СНГ и в июне на Петербургский международный экономический форум. Руководители двух наших ведомств регулярно встречаются на полях международных мероприятий.

— Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Приходько заявил, что "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром" интересуются освоением нефтегазовых месторождений в Туркменистане. Идут ли переговоры с туркменской стороной по этому вопросу?

— Крупные российские энергетические компании проявляют большой интерес к работе в Туркменистане. Нашим экономоператорам есть что предложить в данной области. Диалог ведется по всему комплексу вопросов энергетического взаимодействия. Прежде всего, стороны уделяют внимание реализации крупных совместных проектов.

— Планирует ли Россия увеличивать объемы закупок газа у Туркменистана?

— "Газпром" и "Туркменгаз" реализуют сегодня контракт на закупку 5,5 миллиарда кубометров газа в год. Это фиксированные объемы и сроки. Полагаю, что вопрос увеличения поставок также может обсуждаться в дальнейшем в случае заинтересованности сторон.

— Ранее первый замминистра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов заявил, что Казахстан изучает возможность газификации Восточно-Казахстанской области путем подключения к газопроводу "Сила Сибири-2". Как к этому относится Россия? Возможно ли подключение Казахстана к газопроводу?

— Обсуждать такие вопросы можно тогда, когда поступают официальные обращения. С технической точки зрения, насколько нам известно, подобное подключение осуществимо.

— Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил, что Казахстан заинтересован в увеличении квоты России на транзит угля в направлении Украины. Ведутся ли переговоры по этому вопросу? Намерена ли Россия еще увеличивать квоту на поставки?

— Казахстанские партнеры поставляют уголь на Украину в связи с отказом Киева от его закупок из Донбасса и России. Квоты на поставку "транзитного" казахстанского угля через нашу территорию определяются с учетом пропускной способности и загруженности российских железных дорог. Конечно, мы идем навстречу пожеланиям казахстанской стороны. Так, с ноября эта квота увеличена до 140 тысяч тонн, что, по оценкам экспертов, вполне адекватно ситуации.

— Спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева ранее выразила неудовлетворенность в связи с вопросами пребывания казахстанских граждан в России. Россияне могут находиться в Казахстане 90 дней, затем могут выехать и сразу вернуться обратно, а гражданам Казахстана после 90 дней в РФ нужно покидать страну на 90 дней, и только потом есть возможность вернуться в Россию. Будет ли РФ каким-то образом решать данный вопрос?

— Сегодня граждане Казахстана могут находиться в России свыше 90 дней, если они легально работают или учатся в нашей стране. Действительно, казахстанская сторона обратилась к нам с просьбой рассмотреть возможность изменения порядка пребывания тех своих граждан, которые приезжают сюда с иными — частными целями. Этот вопрос подробно обсуждался по линии МИДов двух стран. Мы информировали партнеров о находящихся на рассмотрении поправках к Федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", суть которых в расширении и уточнении оснований для превышения установленных сроков пребывания иностранных граждан в России.

— Со стороны Казахстана поступало много заявлений о недостаточной эффективности погранпунктов с Россией и необходимости их модернизации. Ведется ли работа в этом направлении?

— Вопросы перемещения грузов и пассажиров с обеих сторон рассматривались 7 ноября этого года в ходе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. Состояние некоторых пограничных пунктов пропуска, действительно, не всегда отвечает кратно возросшему грузо- и пассажиропотоку между Россией и Казахстаном.

Наша общая граница растянулась на 7,5 тысячи километров. На полях этого форума среди прочего была подписана Программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на общей границе. В настоящее время профильные ведомства анализируют оснащенность имеющихся пунктов, их соответствие потребностям приграничных областей. По итогам будет подписан план мероприятий (дорожная карта) по их дальнейшему развитию на период 2020-2025 годов. Не сомневаемся, что это приведет к улучшению ситуации уже в обозримой перспективе.

— В 2020-м наступает перекрестный Год России и Кыргызстана. Можно ли ожидать в его рамках двусторонние визиты на уровне представителей МИД? Какие мероприятия в рамках этого Года готовятся сторонами?

— В заявлении президентов России и Кыргызстана от 28 марта 2019-го следующий год объявлен перекрестным Годом России и Кыргызстана.

Утвержден состав российской части оргкомитета. В ближайшее время он приступит к подготовке мероприятий в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Пройдут они в столицах и других городах двух стран.

Предложения российской стороны и наших киргизских партнеров сейчас сводятся в единую программу, которая будет утверждена оргкомитетом. Ключевыми из них могут стать события с участием глав наших государств, межрегиональная конференция, молодежный форум, дни культуры, а также мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Не сомневаемся, что "начинка" Года будет достойным отражением многопланового партнерства Москвы и Бишкека.