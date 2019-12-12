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Более 600 человек досрочно проголосовало в Амурской области

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (53)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191212/12995925/Bolee-600-chelovek-dosrochno-progolosovali-v-Amurskom-rayone.html

Во временном вахтовом городке Свободненского района Амурской области к 12.00 местного времени (6.00 мск) проголосовало свыше 600 граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Более 600 граждан Узбекистана одними из первых досрочно проголосовали на выборах в Законодательную (нижнюю) палату парламента страны на территории Дальневосточного федерального округа России, сообщает МИД.

"Началось досрочное голосование граждан Узбекистана в Дальневосточном федеральном округе России. Во временном вахтовом городке компании "Ренейссанс Хэви Индастриз" Свободненского района Амурской области к 12.00 местного времени (6.00 мск) проголосовало свыше 600 граждан Узбекистана, имеющих право голоса", - говорится в сообщении.

Досрочное голосование в Амурской области пройдет 12-15 декабря, еще один передвижной участок будет открыт 17-18 декабря во временном вахтовом городке компании "Эста Констракшен" в селе Дубки Михайловского района Приморского края. Постоянный избирательный участок также открыт при Генконсульстве Узбекистана во Владивостоке. Это одни из первых участков, открывшихся для досрочного голосования на парламентских выборах республики.

В Узбекистане стартовало досрочное голосование на выборах в парламент >>

Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане состоятся 22 декабря. В соответствии с Избирательным кодексом страны, досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до выборов. То есть в этом году оно пройдет с 12 по 18 декабря.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (53)
Теги:
Россия, Россия, политика, Узбекистан, Узбекистан, досрочное голосование, голосование, выборы



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