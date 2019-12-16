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Узбекистан и РФ определили новые вехи сотрудничества

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191216/13018031/Uzbekistan-i-RF-opredelili-novye-vekhi-sotrudnichestva-.html

Узбекистан ратифицировал конвенцию, которая расширяет сотрудничество с Российской Федерацией в сфере оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации протокола к Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран СНГ, сообщает РИА Новости.

Закон содействует активизации узбекско-российских отношений в данной сфере.

Во время подписания документов по итогам российско-узбекистанских переговоров
Sputnik / Алексей Дружинин
Узбекистан ратифицировал международные конвенции

В августе текущего года Мирзиёев ратифицировал конвенцию, которая была подписана в Кишиневе в октябре 2002-го. Ранее Узбекистан осуществлял данное сотрудничество на основе конвенции, подписанной в Минске 22 января 1993 года. Протокол к Минской конвенции был подписан в Москве 28 марта 1997-го, но тогда узбекская сторона его не ратифицировала.

"Ратифицировать протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года", - говорится в тексте закона.

Узбекистан ратифицировал документ с одной оговоркой. Она предусматривает участие органов прокуроры одной из стран СНГ в гражданском процессе на территории республики только в рамках узбекского законодательства.

Как пояснили в информационной службе Сената республики "поскольку Российская Федерация не является участником Кишиневской конвенции, возникла необходимость ратификации протокола к предыдущей - Минской". По данным верхней палаты, более 70% запросов о правовой помощи из стран СНГ, которые рассматриваются в Узбекистане, поступают именно из России.

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В Сенате добавили, что ратификация протокола Минской конвенции будет способствовать дальнейшему совершенствованию взаимоотношений компетентных органов двух стран.

Теги:
сотрудничество, нормативно-правовые акты, россия, президент Узбекистана, подписание документов, конвенция



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