Россия вошла в тройку самых могущественных стран мира

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Россия попала в тройку "самых могущественных стран мира" по версии американского журнала U.S.News.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения. Первое место издание отдало США, далее следуют РФ и Китай.

Авторы отметили, что самые могущественные страны постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей.

В числе наименее влиятельных стран мира упоминаются Эстония, Латвия и Литва, а также Словения и Словакия.

Место России в рейтинге уже оценили в Государственной думе РФ. Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что позиция страны является очевидной.

В комментарии RT он отметил, что Россия "вернулась к защите национальных интересов на международной арене, сохраняет определенный экономический потенциал для влияния на мировые процессы".

Чтобы удержать свою позицию, РФ необходимо укреплять социально-экономические возможности, считает Новиков.