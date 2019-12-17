Узбекистан не намерен обсуждать с Японией вопрос о Курилах - Валиев

Эксперт рассказал, какие вопросы не войдут в повестку предстоящих в Японии встреч с руководством этой страны.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Санжар Валиев прокомментировал вопросы, которые планируются к обсуждению в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Японию.

Среди них нет вопроса о статусе Курильских островов, отметил Валиев.

Напомним, на днях представитель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио имеет права на все Курильские острова, поэтому мирный договор, подписанный в Сан-Франциско, нельзя считать справедливым.

Однако российский сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что не стоит воспринимать заявление председателя Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии всерьез.

По мнению парламентария, это суждение продиктовано, прежде всего, стремлением поднять рейтинг партии внутри страны.

При этом, как добавил Клинцевич, в РФ нет сомнений, что Курилы - неотделимая часть страны, а все спекуляции на данную тему неуместны.