15:22 17 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
По Шикотану можно бродить без проводника.

Узбекистан не намерен обсуждать с Японией вопрос о Курилах - Валиев

© Sputnik /
Политика
Получить короткую ссылку
150 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1244/51/12445167.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191217/13029810/Uzbekistan-ne-nameren-obsuzhdat-s-Yaponiey-vopros-o-Kurilakh---Valiev.html

Эксперт рассказал, какие вопросы не войдут в повестку предстоящих в Японии встреч с руководством этой страны.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Санжар Валиев прокомментировал вопросы, которые планируются к обсуждению в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Японию.

Дорога на вулкан Баранского
© Sputnik /
Строители из Узбекистана: на Курилах не обманывают — это не Москва

Среди них нет вопроса о статусе Курильских островов, отметил Валиев.

Напомним, на днях представитель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио имеет права на все Курильские острова, поэтому мирный договор, подписанный в Сан-Франциско, нельзя считать справедливым.

Однако российский сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что не стоит воспринимать заявление председателя Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии всерьез.

По мнению парламентария, это суждение продиктовано, прежде всего, стремлением поднять рейтинг партии внутри страны.

При этом, как добавил Клинцевич, в РФ нет сомнений, что Курилы - неотделимая часть страны, а все спекуляции на данную тему неуместны.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Синдзо Абэ, Премьер-министр, Президент, Япония, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кайли Дженнер
Новые миллиардеры 2019 года по версии Forbes - фотолента
Дуэль в небе: МиГ-31БМ провели учения над Камчаткой
Воздушная дуэль истребителей МиГ-31БМ - видео
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться