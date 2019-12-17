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Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 19 декабря

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191217/13031889/Putin-provedet-ezhegodnuyu-bolshuyu-press-konferentsiyu-19-dekabrya.html

Нынешняя пресс-конференция станет для президента РФ уже 15-й с 2001 года. Прямую трансляцию будут вести три российских телеканала и три радиостанции.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина пройдет 19 декабря в столичном Центре международной торговли, сообщает РИА Новости. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени.

Кремль аккредитовал 1 895 журналистов для участия в пресс-конференции. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". 

© Sputnik / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне, 20 декабря 2018 года.

Нынешняя пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. В прошлом году она длилась 3 часа 43 минуты, в 2017-м — 3 часа 40 минут, в 2016-м — 3 часа 50 минут.

Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году, она длилась всего полтора часа. Самая продолжительная — в 2008-м, тогда президент отвечал на вопросы представителей СМИ 4 часа 40 минут.

Теги:
пресс-конференция, политика, Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин



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