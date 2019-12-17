Миссия ШОС начала работу по наблюдению за выборами в парламент Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества приступила к работе на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ЦИК Узбекистана.

В состав миссии вошли 18 представителей стран-членов организации. Возглавил миссию заместитель генсека ШОС Се Сяоюн.

Как сообщил представитель ЦИК, членам миссии наблюдателей выданы мандаты установленного образца. Они дают им право участвовать во всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов, а также находиться в помещениях для голосования в день выборов и при подсчете голосов.

По последней информации, на данный момент Центризбиркомом аккредитовано 168 международных наблюдателей.

Процедуру аккредитации прошли 267 представителей республиканских, 125 зарубежных СМИ. Аккредитация зарубежных журналистов, по сообщению пресс-службы ЦИК, продолжается.

При диппредставительствах и консульствах Узбекистана в иностранных государствах создано 55 избирательных участков, которые закреплены за 12 избирательными округами в городе Ташкенте.

В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия Узбекистана - выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК зарегистрировала всех 750 кандидатов, предвыборная агитация ведется с 18 ноября и завершится 20 декабря. Сами же выборы состоятся 22 декабря.

В Узбекистане стартовало досрочное голосование на выборах в парламент

Напомним, к работе на выборах в узбекский парламент приступили и наблюдатели от СНГ. Миссию возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, в ее состав войдут около 100 наблюдателей. Штаб-квартира миссии в Ташкенте будет координировать работу наблюдателей от СНГ в областях республики. В республике также уже начали свою работу полномасштабные миссии от СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В едином списке избирателей зарегистрированы 20,53 миллиона человек, в том числе 1,79 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.