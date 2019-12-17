"Очень хорошие цифры": сколько узбекистанцев уже проголосовали досрочно

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Более 80 тысяч узбекистанцев уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса, большинство из них — на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
На участках в Узбекистане проголосовали 20 479 избирателей, за границей — 62 007 граждан республики.
"Наибольшее число проголосовавших за границей — на территории России", — уточнили Центризбиркоме.
Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут в воскресенье 22 декабря. Досрочное голосование началось 12 декабря и завершится 18 декабря.
Для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них — за пределами страны, в том числе восемь постоянных и 57 передвижных участков на территории РФ. В едином списке избирателей зарегистрированы более 20,5 миллиона человек, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.