"Очень хорошие цифры": сколько узбекистанцев уже проголосовали досрочно

В соответствии с законодательством республики, избиратель, у которого нет возможности в день выборов находиться по месту жительства, имеет право на досрочное голосование. Участки работают с 9.00 до 18.00 (7.00-16.00 мск).

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Более 80 тысяч узбекистанцев уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса, большинство из них — на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

"С 12 по 16 декабря 82 486 избирателей воспользовались правом досрочного голосования. Это очень хорошие цифры, люди проявляют активность", — отметили в ЦИК.

На участках в Узбекистане проголосовали 20 479 избирателей, за границей — 62 007 граждан республики.

"Наибольшее число проголосовавших за границей — на территории России", — уточнили Центризбиркоме.

Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут в воскресенье 22 декабря. Досрочное голосование началось 12 декабря и завершится 18 декабря.

Для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них — за пределами страны, в том числе восемь постоянных и 57 передвижных участков на территории РФ. В едином списке избирателей зарегистрированы более 20,5 миллиона человек, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.