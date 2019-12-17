Эрдоган позвонил Путину второй раз за неделю – что они обсудили

Главы России и Турции во вторник побеседовали по телефону. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств обсудили ситуацию в Ливии и продолжение взаимодействия по Сирии.

В частности, Путин и Эрдоган затронули вопросы, "связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния".

Они также поддержали посреднические усилия ООН и Германии для прекращения вооруженного конфликта и возобновления мирного диалога.

"Отмечена готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов", — говорится в публикации.

Кроме того, президенты "обменялись мнениями по Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке" республики.

Главы государств отметили важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками.

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По данным администрации Эрдогана, помимо Ливии и Сирии, президенты обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы, пишет РИА Новости.

Беседа глав государств состоялась второй раз за неделю, в предыдущий раз они поговорили 11 декабря.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана, которая должна пройти 8 января, предварительно, в Стамбуле. Поводом для нее станет запуск газопровода "Турецкий поток".