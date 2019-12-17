Эрдоган позвонил Путину второй раз за неделю – что они обсудили

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств обсудили ситуацию в Ливии и продолжение взаимодействия по Сирии.
В частности, Путин и Эрдоган затронули вопросы, "связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния".
"Отмечена готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов", — говорится в публикации.
Кроме того, президенты "обменялись мнениями по Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке" республики.
Главы государств отметили важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками.
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По данным администрации Эрдогана, помимо Ливии и Сирии, президенты обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы, пишет РИА Новости.
Беседа глав государств состоялась второй раз за неделю, в предыдущий раз они поговорили 11 декабря.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана, которая должна пройти 8 января, предварительно, в Стамбуле. Поводом для нее станет запуск газопровода "Турецкий поток".