НДП Узбекистана: людям уже не интересны броские лозунги

За 150 мест в парламенте борются 750 кандидатов от пяти зарегистрированных в стране партий: НДПУ, УзЛиДеП, "Адолат", "Миллий тикланиш" и Экологической партии. Sputnik поговорил с представителями всех политических сил и выяснил, какие изменения в законодательство они намерены внести.

Предлагаем вам интервью с представителем НДПУ — политологом, главным консультантом Центрального совета Михаилом Ельшовым.

— Народно-демократическая партия Узбекистана в первую очередь защищает уязвимые слои населения. Как вы намерены добиться поддержки других граждан?

— Партия исходит из того, что одно из главных условий для устойчивого развития страны - социальная стабильность, которая достигается за счет комфортного жилья для населения, бесперебойных коммунальных услуг, здорового питания, доступного образования и медицины. Именно поэтому НДП Узбекистана выступает за первоочередное удовлетворение социальных интересов и жизненных потребностей, создание достойных жизненных условий для малообеспеченных семей, пенсионеров и людей с инвалидностью, женщин, находящихся в тяжелых социальных условиях, и других уязвимых слоев населения.

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Думаю, в устойчивом социально-экономическом развитии страны заинтересованы не только эти социальные группы, но и все другие слои населения. На их понимание и поддержку мы и рассчитываем.

— По сравнению с прошлыми выборами изменился ли электорат и как с ним теперь нужно работать?

— Безусловно изменился. Этому в значительной степени способствовало налаживание диалога государства с народом. Действуют народные приемные, стартовала система оказания государственных услуг населению. Мы находимся на принципиально новом этапе развития страны, в максимальной степени обращенном к людям. В этих условиях соразмерно растет и ответственность политических партий. Людей уже не интересуют звучные лозунги и идеологические разногласия. Они ждут от каждой из партий конкретных предложений по решению жизненных проблем.

Все это побудило НДП Узбекистана пересмотреть свои программные документы, сделать их более конкретными, а предлагаемые цели – ясными и доступными для понимания избирателей. Соответственно, и предвыборная агитация в большей степени ориентирована на то, чтобы не только привлечь внимание населения к нашим программным целям, но и сформировать в глазах населения позитивный имидж нашей партии.

— В нынешней предвыборной кампании партиям сейчас дали волю, предоставили эфир… Ощутили ли вы новые возможности?

— Конечно, особенно в использовании интернет-изданий, социальных сетей. Гораздо больше внимания к нам проявляет телевидение. Хорошей площадкой для обозначения и отстаивания своих позиций по ключевым политическим вопросам стали теледебаты.

— Вы продвигаете идею социального равенства. Не слишком ли она утопична?

— Что значит утопична?! Мы не выступаем за выравнивание всех под одну гребенку, характерное для действительно утопичных программ "построения бесклассового общества". Социальное равенство не следует понимать как равенство в уровне доходов и других материальных показателях.

Наша партия определяет социальное равенство как равенство прав, равенство возможностей для их осуществления и равную ответственность всех без исключения граждан перед законом.

Соответственно, и свою главную политическую цель НДП Узбекистана определяет, как формирование в стране к 2030 году основ социального демократического государства. Решение этой задачи, в первую очередь, подразумевает обеспечение благосостояния для всех граждан. То есть достижение уровня доходов, достаточного для полноценного удовлетворения первоочередных жизненных потребностей, включая благоустроенное жилье, бесперебойное обеспечение надежными и устойчивыми источниками энергии, природным газом и питьевой водой, сбалансированное здоровое питание, качественное образование и медицинское обслуживание. В том числе, и в первую очередь, речь идет об удовлетворении жизненных потребностей малообеспеченных семей и других уязвимых слоев населения.

— По мнению партии, какой размер прожиточного минимума должен быть в Узбекистане?

— Нельзя определять размер прожиточного минимума в произвольной привязке к какой-либо конкретной сумме. В мире прожиточный минимум рассчитывают исходя из стоимости потребительской корзины. В нее, прежде всего, включаются продукты питания по нормативам, рекомендуемым ВОЗ для обеспечения полноценного здорового и сбалансированного питания отдельно для каждой из возрастных групп.

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К продуктовой корзине добавляется стоимость необходимого жилищно-коммунального обслуживания, транспорта, повседневной одежды, обуви и предметов домашнего обихода (посуда, постельные принадлежности и т. п.).

Для того чтобы понять, сколько все это может стоить, нужно законодательно закрепить состав минимальной потребительской корзины и порядок расчета ее стоимости и применения при определении минимальных размеров оплаты труда, пенсий, стипендий и социальных пособий.

— Вы намерены добиваться оптимизации стоимости образовательных контрактов в вузах. Какую цену за учебу в высшем учебном заведении вы считаете оптимальной?

— Стоимость обучения студента по государственному гранту и стоимость платно-контрактного обучения, прежде всего, должны быть эквивалентны. То есть суммы субсидий, получаемых из госбюджета за обучение студентов, принятых по государственному гранту, должны быть достаточными, чтобы не побуждать вузы необоснованно завышать стоимость платно-контрактной формы обучения.

Второе, должна быть полная прозрачность в финансировании обучения и по грантам, и по платно-контрактной форме.

В-третьих, необходимо присмотреться в этих вопросах к зарубежному опыту. А в ряде зарубежных вузов есть практика перевода успевающих студентов, поступивших по контракту, в разряд получателей государственных грантов и стипендий. И наоборот - неуспевающим, в качестве альтернативы возможному отчислению, предлагается перевод на контрактную форму получения образования.

— По вашему мнению, что нужно сделать Узбекистану для того, чтобы улучшить жизнь трудовых мигрантов в России?

— Эти вопросы должны регулироваться договорно-правовой базой на уровне межгосударственных отношений. С другой стороны, наша партия считает, что пора отказаться от одностороннего подхода к определению "людей, нуждающихся в социальной услуге по трудоустройству".

Незанятое в экономике страны трудоспособное население – это, прежде всего, трудовые ресурсы, которые оказывают воздействие на экономический рост, как и используемые в производстве товарно-материальные и финансовые ресурсы. Поэтому на региональном уровне необходимо осуществлять целевые инвестиционные программы по развитию местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. По оценкам экспертов, при достижении приемлемых условий труда за счет этого возможно в предстоящий период увеличить до двух раз количество трудоспособного населения, занятого в производительных отраслях экономики. И, как результат, вернуть трудовых мигрантов на достойные рабочие места в Узбекистане.

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Косвенным результатом этого станет дополнительное насыщение рынка продуктами питания и товарами повседневного спроса и соответствующая этому насыщению стабилизация потребительских цен.

— Какова позиция партия по поводу интеграции Узбекистана в ЕАЭС и вступления в ВТО? Нужно ли республике присоединяться к таким организациям или продолжать делать упор на двусторонние связи?

— Оба этих вопроса требуют всесторонне взвешенного подхода.

Например, начатый еще в 2001 году Дохийский (г. Доха, Катар) раунд переговоров в ВТО до настоящего времени не завершен из-за конфликта между стремлением богатых стран к свободной торговле и приверженностью многих развивающихся стран к протекционизму.

Критики ВТО считают, что либерализация торговли (главная цель ВТО) может нанести ущерб индустриальному развитию. С другой стороны, политика протекционизма (защиты интересов местных производителей) подвергается критике за то, что она может привести к изоляции внутреннего рынка и чрезмерной монополизации на нем отдельных местных производителей.

Свои особенности есть и у вопроса о вступлении Узбекистана в ЕАЭС. И прежде чем войти республике в ту или иную экономическую организацию, экспертам необходимо дать тщательную оценку возможных последствий. Что, собственно говоря, и делается сегодня на правительственном уровне.

— Ваша партия самая молодая (по составу) кандидатов в депутаты. Из всего состава партии 37% – люди моложе 30 лет. Какие преимущества дает этот факт партии на фоне остальных?

— Продвижение молодежи в политику – это вклад человеческого капитала в будущее Узбекистана. Люди моложе 30 лет сегодня составляют более 60 процентов всего населения страны. Только те, кто впервые будет голосовать на парламентских выборах 2019 года, составляют около 10 процентов от общего числа избирателей.

Давая шанс молодым людям проявить себя в политике, мы рассчитываем на поддержку большинства молодых избирателей. А это, в свою очередь, один из важных факторов успеха избирательной кампании.

— После окончания выборов продвижением каких законопроектов в первую очередь займется ваша партия?

— Это пакет законопроектов социальной направленности: законодательное закрепление порядка определения прожиточного минимума на основе стоимости потребительской корзины и минимальных государственных соцстандартов.

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НДП Узбекистана намерена также законодательно закрепить перечень товаров и услуг, имеющих важное социальное значение, и установить порядок государственного регулирования цен и тарифов на них.

В повестке дня также закрепление в соответствующих законах нормативов формирования цен и тарифов на коммунальные услуги и услуги по эксплуатации жилого фонда и предельного уровня рентабельности организаций – поставщиков соответствующих услуг.

Большое внимание мы уделяем введению в законодательство норм, определяющих перечень обязательных медицинских услуг, предоставляемых бесплатно во всех медучреждениях, вне зависимости от форм собственности и источников их финансирования. Партия выступает также за обеспечение надежной защиты, на законодательном уровне и практически, чести, достоинства, деловой репутации и безопасности работников здравоохранения и образования.

Наша парламентская фракция инициирует ратификацию Конвенции ООН "О правах инвалидов" и будет добиваться приведения национального законодательства в соответствие с утвержденными ООН "Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов".

Главный наш подход - чтобы ни один социально значимый законопроект или норма не принимался бы без участия и одобрения широкой общественности, тех людей, которых изменения непосредственно коснутся. Особенно это касается уязвимых категорий граждан.