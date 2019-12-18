Лидер "Миллий тикланиш" о роли женщин, скромности и алфавите на латинице

За 150 мест в парламенте борются 750 кандидатов от пяти зарегистрированных в стране партий: НДПУ, УзЛиДеП, "Адолат", "Миллий тикланиш" и Экологической партии. Sputnik поговорил с представителями всех политических сил и выяснил, какие изменения в законодательство они намерены внести.

Председатель партии "Миллий тикланиш" и заместитель спикера Законодательной палаты Алишер Кадиров рассказал в интервью Sputnik, почему женщины в Узбекистане должны работать меньше и как изменить к лучшему жизнь трудовых мигрантов за рубежом.

— Расскажите об основных принципах вашей предвыборной программы.

- Главный девиз демократической партии "Миллий тикланиш" "От национального возрождения - к национальному процветанию" заключается в идее изменения общества через семью, детские сады и школы.

Состояние современного общества зависит от того, в какой среде растут наши дети. Сегодня семейная среда обострена: родители сталкиваются с проблемами воспитания подрастающего поколения, увеличивается преступность среди женщин. Изменить ситуацию поможет улучшение условий жизни и труда женщин.

Кроме того, необходимо реформировать систему образования в соответствии с современными требованиями. Важно, чтобы содержание детских садов постоянно контролировало государство.

Также в кардинальных переменах нуждается школа. Сейчас учитель не может все рабочее время посвящать детям, он должен отвлекаться на другие обязанности помимо уроков. Педагог несет ответственность за материально-техническое обеспечение школы и как классный руководитель отвечает за 30-35 учеников.

Кроме того, если мы хотим взращивать свободномыслящее, уважающее национальные и общепризнанные ценности поколение, семейное воспитание должно продолжаться и в школах.

— По мнению партии, действительно ли в республике ощущается проблема потери национальной идентичности, отсутствие национального единства в обществе?

— Сегодня не только у нас, но и во всем мире, человек стал осознавать, что потерял свою ценность. Общество пришло к экономическому процветанию и стабильности, но человек не смог достичь благополучия.

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Такая же проблема есть и в Узбекистане. И сегодня мы должны защищать свои ценности от подобного негативного влияния.

Мы — нация, которая еще десять лет назад не закрывала двери дома на замок. Мы не переживали за сохранность своего имущества, потому что люди не смели посягнуть на чужое. Однако сегодня коррупция и жажда наживы легко входят в наше общество. Нас с детства учили уважать женщин и семью, но сегодня опросы показывают, что 67% родителей не понимают, в чем заключается воспитание детей. Эту тенденцию необходимо изменить.

— Как сокращение рабочего времени женщин и повышение их заработной платы уменьшит число разводов?

— Сегодня растет преступность среди женщин и молодежи, увеличивается количество разводов, что не свойственно узбекской нации. Социальная активность женщины привела к ухудшению семейной среды.

Сегодня женщина устает на работе наравне с мужем. Вечерами вместо отдыха она занята домашними делами. Кроме того, на женщине лежит большая ответственность за воспитание детей.

Если мы создадим гибкую рабочую систему для матерей, у которых есть дети в возрасте до 18 лет, у них будет меньше стрессов. Семейная среда изменится, если женщина получит возможность приходить домой на два часа раньше, у нее появится время помогать детям с домашними заданиями по школе. Да и муж будет рад видеть спокойную неуставшую супругу.

— Большинство женщин в Узбекистане работают в детсадах и школах. Как вы представляете возможным, чтобы их рабочее время сократили? И не противоречит ли ваше предложение понятию "гендерное равенство"?

— Женщины незаменимы в семье. Независимо от того, насколько вы приравниваете их к мужчинам, никто, кроме матери, не станет так воспитывать ребенка, не будет заботиться о муже и заниматься домашними хлопотами. Женщина отвечает за благополучие семьи. И, давая ей дополнительное время для дома, мы не нарушаем ее права.

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В нашей культуре принято ценить женщин. Есть хадис Шариф, рассказанный пророком Мухаммедом (мир ему и благословение), который произнес, что нужно три раза угодить матери, а после этого угодить отцу. Мы не можем отрицать роль женщины в формировании будущего общества.

Что касается условий работы в образовательных учреждениях, то, само собой, матери начнут раньше забирать своих чад из детсада.

Кроме того, опираясь на японский опыт, мы хотим, чтобы в детсадах были специалисты, которые могли бы работать с младенцами.

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Если мы не облегчим бремя, которое несут женщины сегодня, мы не сможем изменить семейную среду и обеспечить реализацию наших целей в области воспитания.

— В чем разница между текущими выборами и прошлой кампанией? Ощутили ли вы новые возможности?

— Как участник прошлых выборов могу с уверенностью сказать: Узбекистан обновляется. Политическая конкуренция в республике изменилась коренным образом.

Партия эффективно использовала произошедшие реформы и была радикально реформирована. Мы внедрили принципиально новый подход по организационным и аналитическим системам: от партийного руководства до электората, от формирования идей до реализации программ.

Сейчас "Миллий тикланиш" на равных соперничает с конкурентами. Мы нацелены получить большинство в парламенте, назначить премьер-министра и эффективно работать для реализации наших идей. Для этого в Узбекистане созданы все условия.

— Изменился ли, на ваш взгляд, электорат и как с ним теперь нужно работать?

— Предыдущие созывы Олий Мажлиса предполагали, что электоратом партии "Миллий тикланиш" выступает исключительно интеллигенция, но теперь он значительно расширился. В Узбекистане нет таких граждан, которые бы не хотели, чтобы республика возродилась.

С помощью реформы образования нам удалось привлечь в свои ряды учителей. Бизнесменам мы предложили альтернативную систему кредитования, которая не осуществлялась ранее. И теперь среди наших кандидатов есть предприниматели, и это самые активные члены партии.

Идеи, выдвинутые партией, пробуждают интерес в разных слоях общества. За последние три месяца число членов нашей партии возросло почти на 50 тысяч человек. Сегодня нас 301 тысяча, а за 5 лет мы планируем достичь отметки в один миллион.

— Как партия намерена изменить к лучшему жизнь соотечественников за рубежом?

— Сегодня в самом Узбекистане необходимо предварительно готовить граждан для работы за границей. Даже если у человека нет высшего образования, ему необходимо знать язык страны, в которую он намерен уехать на заработки. Трудовой мигрант должен быть в курсе своих прав, должен знать, как юридически защитить себя в чужом государстве.

Кроме того, помимо различных ведомств, за трудовых мигрантов должны отвечать и в парламенте. Его основной задачей должно стать создание условий для экспорта трудовых ресурсов из Узбекистана в соседние страны и дальнее зарубежье. Также мы хотим, чтобы парламент ужесточил надзор за тем, как Министерства труда и занятости и иностранных дел защищают права наших граждан за пределами страны.

Мы считаем, что вопросы условий жизни и работы трудовых мигрантов должны обсуждаться на межпарламентском уровне.

— В 2020-2024 годах партия намерена разработать закон "О порядке проведения свадеб, семейных торжеств и церемоний". Какие именно нововведения вы хотите инициировать?

— Неправильно обсуждать этот вопрос на законодательном уровне, однако сегодняшняя обстановка этого требует.

На самом деле, порядок проведение свадебных церемоний и поминальных обрядов устанавливается нашим народом без какого-либо закона, исходя из национальных ценностей: быть совестливым, не допускать расточительства.

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Но в последнее время мы нарушаем один из критериев: богатым — быть скромнее (совестливыми), а малоимущим – терпеливее. Не только расточительство, но и хвастовство, желание выделиться, оказывает негативное влияние на нашу экономику и общество.

Кроме того, пытаясь подражать другим, люди с низким достатком скитаются по миру в поисках заработка или растрачивают с трудом заработанные деньги, чтобы быть наравне с другими. Мы поняли, что нельзя просто наблюдать за этой ситуацией, ничего не предпринимая. Закон должен ограничить определенную сумму расходов на торжества.

Также необходимо ввести обязательные налоговые платежи, не для того, чтобы увеличить налоговые поступления в бюджет, а для того, чтобы люди сократили безмерные расходы. Важно по этому вопросу активизировать разъяснительную работу среди населения: богатый человек, не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, кто правильно их тратит.

Вопросы воспитания, в том числе этих чувств, необходимо затрагивать еще в школе. Мы готовы даже создавать своего рода "университеты для родителей", чтобы таким образом прививать народу истинные ценности.

— Какова позиция партии по поводу интеграции Узбекистана в ЕАЭС и вступления в ВТО?

— Членство во Всемирной торговой организации — жизненно важная необходимость для нашей страны. Сегодняшние экономические реформы в Узбекистане призваны вывести республику на мировой рынок, а для этого страна должна отвечать глобальным и общепринятым критериям. Наша партия полностью поддерживает вступление в ВТО.

Что касается ЕАЭС, то сегодня, поскольку эксперты анализируют данный вопрос, мы в некоторой степени ограничим наше мнение. Сегодня сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС изучается по трем вариантам. Первое – полноправное членство, второе – торговое партнерство и третий – статус наблюдателя. Мы хотели бы увидеть заключения экспертов, будем ждать итогов. Учитывая текущий экономический потенциал Узбекистана, который еще не готов к конкуренции с промышленно развитой Россией и Беларусью в ЕАЭС в течение определенного периода, считаем целесообразным поддерживать торговое партнерство, а не полноправное членство.

Узбекистан движется по собственному индустриально-промышленному направлению, и сегодня мы должны позаботиться о наших существующих возможностях. С этой точки зрения экономические отношения республики с ее ближайшими соседями являются жизненно важными. От этого никто не уйдет. Мы вынуждены наладить экономические отношения со странами региона, а также с Россией и другими государствами.

— В сфере культуры вы также заявили новую редакцию проекта "Об узбекском алфавите на основе латинской графики". Не кажется ли вам, что если нынешний закон не работает, то общество пока не готово переходить на латиницу?

— Дело не в том, чтобы обсуждать сейчас, хорошо это или плохо. Проблема в том, что три поколения узбекистанцев отучились на латинице, а более старшие люди — еще на кириллице. Так молодежь сегодня не читает кириллическую графику, и наоборот – более старшее поколение не воспринимает латинское написание. Это факт, и с такой ситуацией что-то нужно делать.

Мы ищем пользу для молодежи в решении языковой проблемы, ведь у нас нет права предавать поколение, за которым будущее страны. Если мы останемся в кириллице, эти три поколения должны быть полностью изменены, мы до сих пор обманывали их со всеми их надеждами. Именно с этой точки зрения нам необходимо ускорить переход к латинскому алфавиту.

Что нас беспокоит, так это тот факт, что сегодняшние молодые люди, окончившие школу, не могут читать существующую литературу на кириллице. Сама суть допущенной ошибки в этом. Сегодня мы можем перевести книги на латынь и создать необходимую литературу, но заново обучить кириллице тех, кто обучался на латинском алфавите, обойдется вдвое дороже. И что хуже всего, это заставляет молодое поколение впасть в отчаяние. Вот что нас беспокоит.

Мы полны решимости довести начатое дело до конца, чтобы предотвратить дальнейшие потрясения в обществе. У нас есть запрос и от молодежи, и от интеллигенции. Его нужно и можно решить в кротчайшие сроки при политической воле государства.

— После окончания выборов продвижением каких законопроектов в первую очередь займется ваша партия?

— Прежде всего это закон об образовании, о дошкольном образовании и о государственном языке . Над всеми тремя документами сегодня ведется активная работа.

Так, в законе об образовании мы задумываемся над некоторыми нормами, которые отражают приоритет воспитания. Кроме того, нами подготовлены поправки в закон о дошкольном образовании как учебном заведении, где приоритет будет отдан воспитанию.

Что касается государственного языка, то наша задача сделать его в полной мере действующим.