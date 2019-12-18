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Заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Нахид Эсар

Спецпредставитель президента по Афганистану встретился с замминистром иностранных дел ИРА

МИД Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20191218/13040225/Spetspredstavitel-prezidenta-po-Afganistanu-vstretilsya-s-zamministrom-inostrannykh-del-IRA.html

Стороны обсудили дальнейшие шаги по интеграции Афганистана в региональные процессы, оказанию практического содействия полноценной реализации в стране крупных инфраструктурных проектов.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. В Ташкенте состоялись переговоры спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева с заместителем министра иностранных дел Афганистана Нахидой Эсар.

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Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в деле разрешения афганского кризиса, в частности, активизацию экономического восстановления Исламской республики.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, Нахид Эсар дала высокую оценку узбекской политике по широкой интеграции Афганистана в региональные процессы, оказанию практического содействия полноценной реализации в стране ряда инфраструктурных проектов, инициированных республикой.

Решимость без политической подоплеки: Иргашев об афгано-узбекских проектах

В качестве доказательства долгосрочности двустороннего сотрудничества отмечены в том числе инициативы узбекской стороны в образовательной сфере. Подчеркнута принципиальная важность для афганской стороны проектов в данном направлении, а также нацеленность Афганистана на дальнейшее взаимодействие в вопросе подготовки национальных кадров.

Теги:
Инвестиции, Образование, Исматулла Иргашев, спецпредставитель, Афганистан



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