Партии Узбекистана поддерживают курс властей на сотрудничество с РФ

Узбекские партии, которые участвуют в парламентских выборах, высказались за поддержку курса руководства страны на развитие всестороннего сотрудничества с Россией.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Пять политический партий Узбекистана, участвующих в выборах в Законодательную палату парламента, поддерживают курс руководства и правительства на развитие всестороннего сотрудничества с Россией, передает Sputnik Узбекистан.

"Мы будем продолжать тот курс, который начат руководством и правительством страны. Это активное сближение, экономическое сближение с Российской Федерацией", - сказал кандидат в депутаты от УзЛиДеП Бобур Бекмуродов в ходе круглого стола в пресс-центре ЦИК Узбекистана. "Это твердая позиция нашей партии", - добавил он.

Об активизации сотрудничества Узбекистана и РФ отметила и кандидат от партии "Адолат" Светлана Борисова, которая, в частности, подчеркнула развитие взаимодействия в образовательной сфере. "За последние три года взаимоотношения с Российской Федерацией обрели новую динамику в этой области", - добавила кандидат, напомнив, что в стране действуют уже десять филиалов российских вузов, шесть из которых открылись в 2019 году.

"Те двусторонние встречи, которые проходят на высшем уровне, те отношения, которые сложились между президентами наших стран, мы должны развивать", - заявил представитель партии "Миллий тикланиш" Ильхом Абдуллаев.

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Представитель НДПУ Нигора Эшметова считает, что развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и РФ позволит улучшить поддержку узбекских трудовых мигрантов, работающих на российском рынке. Кандидат от Экологической партии Саидрасул Сангинов полагает, что дальнейшее развитие отношений позволит вывести сотрудничество экологов двух стран на новый качественный уровень.

В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия Узбекистана - выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК зарегистрировала всех 750 кандидатов, предвыборная агитация ведется с 18 ноября и завершится 20 декабря. Сами же выборы состоятся 22 декабря.

В едином списке избирателей зарегистрированы 20,53 миллиона человек, в том числе 1,79 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.