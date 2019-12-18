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Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Танзила Нарбаева и президент Азербайджана встретились в Баку

Информационная служба Сената РУз
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191218/13041488/Tanzila-Narbaeva-i-prezident-Azerbaydzhana-vstretilis-v-Baku.html

Ильхам Алиев в ходе беседы затронул вопросы состояния и перспектив развития отношений между двумя странами.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, которая прибыла в Баку для участия в девятом пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

По данным пресс-службы Сената Узбекистана, Алиев в ходе беседы затронул вопросы состояния и перспектив развития двусторонних отношений. Особое внимание он уделил визиту узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Баку и участию Узбекистана в работе саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в качестве полноценного члена.

Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Нарбаева: договариваться должны не только президенты
Президент Азербайджана высоко оценил состоявшиеся в Баку переговоры на высшем уровне, отметил их предметность и содержательность, а также выразил готовность азербайджанской стороны к полной реализации всех договоренностей.

Кроме того, Алиев и Нарбаева обменялись мнениями относительно дальнейшего развития сотрудничества между парламентами двух стран.

Девятое пленарное заседание ТюркПА проходит в Баку 18 декабря. В мероприятии принимают участие делегации во главе с председателями парламентов стран-членов структуры, а также представители международных организаций.

В повестке заседания — отчетные доклады и рекомендации заседаний постоянных комиссий ТюркПА, принятие модельных законов, отчет международной наблюдательской миссии о внеочередных президентских выборах в Казахстане, а также принятие ряда документов организации. По итогам будет принята Бакинская декларация.

 

Теги:
внешняя политика, политика, Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан, Азербайджан, Ильхам Алиев, Танзила Нарбаева



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