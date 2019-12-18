Кредит доверия: забудут ли “слуги народа” о своих обещаниях после выборов

Руководитель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев спросил у представителей всех политических партий, о том, не останутся ли их предвыборные обещания после избрания пустыми словами.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Представители политических партий Узбекистана заговорили про ответственность за предвыборные обещания, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Во время круглого стола организованного для двух посольств - России и КНР - и двух миссий — ШОС и СНГ — руководитель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев обратился к представителям политических партий, борющихся за места в Законодательной палате Олий Мажлиса, с вопросом, стоит ли верить их обещаниям и не будут ли они забыты сразу после получения депутатского мандата.

По словам руководителя МПК за весь период предвыборной кампании было много моментов, когда люди выражали мнение, якобы сейчас партиям нужны голоса, а после выборов они забудут своих избирателей.

Кандидат от Демократической партии "Миллий Тикланиш" Ильхом Абдуллаев отметил роль и значение представительных органов власти и добавил, что на сегодняшний момент они просто не могут по-другому функционировать.

"Мне кажется, если какая-то партия захочет забыть какие-то наказы избирателей, им это просто с рук не сойдет, только потому что в этой новой модели ни избиратели, ни сама политическая система и конкуренция не позволят этого сделать", — подчеркнул Абдуллаев.

По словам представителя социал-демократической партии "Адолат" Елены Борисовой, партия старается решать вопросы сегодня, не откладывая на завтра, чтобы люди видели конкретные действия, а не пустые обещания.

Представитель УзЛиДеП Бобур Бекмуродов вместе с обещанием "Я не забуду", отметил что одного кандидата избирают 140-150 тысяч граждан, поэтому очень сложно работать с каждым из них. Но решение уже найдено.

"В моем избирательном округе больше 60-ти махаллей и я планирую работать с их председателями, чтобы была какая-то связь с электоратом", — заявил он.

Представлявшая на встрече НДПУ, Нигора Эшметова в свою очередь отметила каждый парламентарий должен работать под руководством своей партии, поэтому при качественной организации все программные решения будут исполняться согласно принятой программе и стратегии.

Дебютирующие в парламентских выборах "зеленые" намерены плотно работать с электоратом вне зависимости от результата. Представитель экопартии Саидрасул Сангинов подчеркнул, что по самым острым и злободневным вопросам они всегда готовы общаться и добиваться решения острых экологических проблем.

Парламентские выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса пройдут 22 декабря. Также узбекистанцы будут выбирать депутатов в местные Кенгаши.