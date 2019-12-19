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Мужчина голосует на избирательном участке

Завершилось досрочное голосование на выборах в парламент Узбекистана

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (68)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191219/13047516/Zavershilos-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-v-parlament-Uzbekistana.html

Граждане республики, не имеющие возможности в день выборов находиться по месту жительства, могли выполнить гражданский долг заранее — с 12 по 18 декабря. Окончательных данных о числе избирателей, принявших участие в голосовании, пока нет: цифры продолжают поступать.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Узбекистане и десятках стран по всему миру завершилось досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса. 

Кабинки для голосования на территории посольства Узбекистана в РФ
Посольство Узбекистана в РФ
Как найти свой участок для голосования на выборах — видеоинструкция
Так, в России процедура была организована в семи генконсульствах РУз, а также еще на 55 участках, в частности, в общежитиях, где живут студенты и рабочие из Узбекистана. Например, в Москве участки были расположены в общежитиях РУДН, МИСиС, Московского политехнического института, общежитиях строительных компаний. Генконсульство во Владивостоке организовало голосование, в частности, в селе Дубки Приморского края во временном вахтовом городке, а также в ресторане "Самарканд" Хабаровска.

В посольстве республики в Москве сообщили РИА Новости, что досрочное голосование прошло "без нарушений и очень активно".

"Посольство создало все условия для граждан Узбекистана, по тем или иным причинам находящихся в России, (чтобы они могли) принять участие в голосовании, и мы можем отметить, что граждане с удовольствием воспользовались своим правом", — сказал представитель дипмиссии.

По его словам, окончательных данных о числе избирателей, принявших участие в голосовании, пока нет, так как цифры из регионов еще продолжают поступать.

Заместитель председателя ЦИК Узбекистана Махмуд Истамов
ЦИК Узбекистана
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Напомним, очередные выборы в нижнюю палату парламента пройдут в Узбекистане 22 декабря. В едином списке избирателей зарегистрированы более 20,5 миллиона человек, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом. По официальным данным, за пределами страны на сегодняшний день живут более 2,5 миллиона узбекистанцев, в том числе около 2 миллионов человек — в России.

В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана — выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября они приступили к предвыборной агитации, которая завершится 20 декабря.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (68)
Теги:
политика, досрочное голосование, Узбекистан, парламентские выборы, выборы



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