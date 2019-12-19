Мирзиёев преподнес ценный подарок спикеру нижней палаты японского парламента

Третий день официального визита узбекского лидера в Японию начался со встречи в нижней палате парламента.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с председателем Палаты представителей Японии Тадамори Осимой вопросы дальнейшего развития межпарламентских отношений, сообщили в пресс-службе главы государства.

Узбекский лидер прилетел в Страну восходящего солнца 17 декабря по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ. Официальный визит продлится до 20 декабря.

В ходе встречи в Палате представителей Мирзиёев и Осима договорились о проведении совместных мероприятий по изучению японского опыта парламентаризма и расширении взаимных обменов.

Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 6 Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой

Президент подарил спикеру нижней палаты парламента первый экземпляр впервые переведенной на узбекский язык и изданной в Узбекистане Конституции Японии.