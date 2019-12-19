Мирзиёев преподнес ценный подарок спикеру нижней палаты японского парламента

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с председателем Палаты представителей Японии Тадамори Осимой вопросы дальнейшего развития межпарламентских отношений, сообщили в пресс-службе главы государства.
В ходе встречи в Палате представителей Мирзиёев и Осима договорились о проведении совместных мероприятий по изучению японского опыта парламентаризма и расширении взаимных обменов.
- Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори ОсимойПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори ОсимойПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори ОсимойПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори ОсимойПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори ОсимойПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори ОсимойПресс-служба президента Узбекистана
Президент подарил спикеру нижней палаты парламента первый экземпляр впервые переведенной на узбекский язык и изданной в Узбекистане Конституции Японии.