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Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой

Мирзиёев преподнес ценный подарок спикеру нижней палаты японского парламента

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Японию (10)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191219/13047857/Mirziev-prepodnes-tsennyy-podarok-spikeru-nizhney-palaty-yaponskogo-parlamenta.html

Третий день официального визита узбекского лидера в Японию начался со встречи в нижней палате парламента.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с председателем Палаты представителей Японии Тадамори Осимой вопросы дальнейшего развития межпарламентских отношений, сообщили в пресс-службе главы государства.

В Университете Нагои прошла торжественная церемония присвоения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву звания почетного доктора
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев стал почетным доктором Нагойского университета
Узбекский лидер прилетел в Страну восходящего солнца 17 декабря по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ. Официальный визит продлится до 20 декабря.

В ходе встречи в Палате представителей Мирзиёев и Осима договорились о проведении совместных мероприятий по изучению японского опыта парламентаризма и расширении взаимных обменов.

  • Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-японских межпарламентских отношений с председателем Палаты представителей Тадамори Осимой

Президент подарил спикеру нижней палаты парламента первый экземпляр впервые переведенной на узбекский язык и изданной в Узбекистане Конституции Японии.

 

Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Японию (10)
Теги:
внешняя политика, политика, Токио, Узбекистан, Япония, официальный визит, Шавкат Мирзиёев



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