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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выходит из самолета

Шавкат Мирзиёев сразу после визита в Японию посетит Россию

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191219/13057466/Shavkat-Mirziev-srazu-posle-vizita-v-Yaponiyu-posetit-Rossiyu.html

Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите СНГ, который состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге 20 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекский лидер прилетит в Северную столицу сразу после завершения визита в Японии.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в традиционной неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств, которая состоится в Санкт-Петербурге (Россия) 20 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

Ожидается, что участники встречи обменяются мнениями о состоянии и перспективах развития многостороннего сотрудничества в рамках Содружества.

С 1 января будущего года председательство в СНГ переходит к Узбекистану.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, СНГ, Россия, Узбекистан



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