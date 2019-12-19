Шавкат Мирзиёев сразу после визита в Японию посетит Россию

Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите СНГ, который состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге 20 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекский лидер прилетит в Северную столицу сразу после завершения визита в Японии.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в традиционной неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств, которая состоится в Санкт-Петербурге (Россия) 20 декабря 2019 года", — говорится в сообщении.

Ожидается, что участники встречи обменяются мнениями о состоянии и перспективах развития многостороннего сотрудничества в рамках Содружества.

С 1 января будущего года председательство в СНГ переходит к Узбекистану.