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Делегация Росгвардии прибыла в Ташкент

Делегация российской Нацгвардии посетила Ташкент

ГУВД Ташкента
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191220/13059023/Delegatsiya-rossiyskoy-Natsgvardii-posetila-Tashkent.html

Гостей ознакомили с механизмом взаимодействия органов внутренних дел и Нацгвардии Узбекистана, а также применяемыми в работе новыми техсредствами, передовыми коммуникационными технологиями.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. С рабочим визитом Ташкент посетили представители Росгвардии.

Делегацию возглавил замдиректора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками Российской гвардии генерал-полковник Олег Борукаев.

Российские военные посетили один из отделов внутренних дел ГУВД г. Ташкента, где их ознакомили с действующей в городе концепцией "Безопасная столица", а также с механизмом взаимодействия органов внутренних дел и Нацгвардии Узбекистана.

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© Министерство обороны Узбекистана.
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Уровень преступности в столице, особенно  в вечернее и ночное время, по признанию узбекских правоохранителей, удалось снизить благодаря задействованию совместного патрулирования. Это также позволило повысить эффективность мер по раннему предупреждению преступлений, добавили в ГУВД.

Делегатам Росгвардии продемонстрировали и современные технические средства, автотранспорт, выделяемый совместным патрулям для несения службы, а также представили модель дислокации на базе районного ОВД экстренных служб: скорой помощи, службы пожарной безопасности и Нацгвардии республики.

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Широкое использование передовых ИКТ в системе, в том числе тех, которые позволяют идентифицировать личность разыскиваемых лиц, особенно впечатлило гостей, говорится в сообщении пресс-службы.

Теги:
визит, военное сотрудничество, сотрудничество, ГУВД Ташкента, нацгвардия



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