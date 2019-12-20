Делегация российской Нацгвардии посетила Ташкент

Гостей ознакомили с механизмом взаимодействия органов внутренних дел и Нацгвардии Узбекистана, а также применяемыми в работе новыми техсредствами, передовыми коммуникационными технологиями.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. С рабочим визитом Ташкент посетили представители Росгвардии.

Делегацию возглавил замдиректора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками Российской гвардии генерал-полковник Олег Борукаев.

Российские военные посетили один из отделов внутренних дел ГУВД г. Ташкента, где их ознакомили с действующей в городе концепцией "Безопасная столица", а также с механизмом взаимодействия органов внутренних дел и Нацгвардии Узбекистана.

Уровень преступности в столице, особенно в вечернее и ночное время, по признанию узбекских правоохранителей, удалось снизить благодаря задействованию совместного патрулирования. Это также позволило повысить эффективность мер по раннему предупреждению преступлений, добавили в ГУВД.

Делегатам Росгвардии продемонстрировали и современные технические средства, автотранспорт, выделяемый совместным патрулям для несения службы, а также представили модель дислокации на базе районного ОВД экстренных служб: скорой помощи, службы пожарной безопасности и Нацгвардии республики.

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Широкое использование передовых ИКТ в системе, в том числе тех, которые позволяют идентифицировать личность разыскиваемых лиц, особенно впечатлило гостей, говорится в сообщении пресс-службы.