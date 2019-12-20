Наблюдатели Международного экспертного центра избирательных систем прибыли в Ташкент

Стороны отметили повышение социальной и политической активности граждан Узбекистана. Этот фактор был назван ярким показателем эффективности проводимых в республике реформ.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Международные наблюдатели продолжают прибывать в Узбекистан.

В Ташкент для участия в наблюдениях прибыли представители Международного экспертного центра избирательных систем. Делегацию возглавил президент Центра, директор института СНГ и Восточной Европы Александр Цинкер.

В ЦИК состоялась встреча российских делегатов с руководителем секретариата комитета Х. Маматовым. Он ознакомил наблюдателей с уже проделанной работой, подчеркнул, что нынешние выборы в парламент в республике рассматриваются как "выборы нового порядка".

Цинкер заметил, что обновление избирательного законодательства в Узбекистане произведено на основе требований времени. Он назвал разработку Избирательного кодекса в том виде, в котором она представлена на сегодня, значимым для страны событием, успехом на современном этапе развития Узбекистана.

Стороны также отметили повышение социальной и политической активности граждан. Данный фактор был назван ярким показателем эффективности проводимых в республике реформ.

Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ встретилась с главой ЦИК

Сегодня в республике завершается предвыборная агитация. Делегатов проинформировали о проделанной работе в создании равных возможностей для политических партий и кандидатов в депутаты с тем, чтобы те могли использовать весь имеющийся потенциал СМИ в своей предвыборной деятельности.