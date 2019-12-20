Российские сенаторы прибудут в Узбекистан для наблюдения за парламентскими выборами

По приглашению ЦИК Узбекистана, ожидается прибытие в качестве международных наблюдателей членов Совета Федерации РФ во главе с вице-спикером сената.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Члены Совета Федерации примут участие в наблюдении за выборами в Законодательную палату парламента Узбекистана, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

Рабочий визит российских сенаторов для наблюдения за проведением выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана состоится 20-23 декабря.

По сообщению пресс-службы сената РФ, в составе делегации - вице-спикер СФ Ильяс Умаханов, сенаторы Сергей Лисовский и Михаил Козлов.

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Напомним, к работе на выборах в узбекский парламент приступили и наблюдатели от СНГ. Представительную миссию возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Штаб-квартира миссии в Ташкенте координирует работу наблюдателей от СНГ в областях республики. В состав группы вошли несколько десятков международных наблюдателей - представители семи государств–участников МПА СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, РФ, Таджикистан).

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что парламентские выборы в республике планируют посетить более 700 международных наблюдателей из 50 стран и международных организаций.

Сегодня, в день окончания предвыборной агитации, также ожидается и прибытие делегации российского Центризбиркома, который возглавит зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

В едином списке избирателей республики зарегистрированы 20,53 миллиона человек, в том числе 1,79 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.

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К парламентским выборам ЦИК допустила все действующие в республике пять партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия Узбекистана. От каждой партии выдвинуто 150 кандидатов - по количеству избирательных округов. ЦИК зарегистрировала всех 750 кандидатов. Выборы состоятся в предстоящее воскресенье - 22 декабря.