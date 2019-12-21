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В Узбекистане - День тишины

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (75)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191221/13065221/V-Uzbekistane---Den-tishiny.html

Этот день проводится в соответствии с принятым в июне 2019 года Избирательным кодексом республики, который указывает, что "предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается".

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Сегодня, 21 декабря, в Узбекистане - День тишины перед голосованием на очередных выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.

Этот день проводится в соответствии с принятым в июне 2019 года Избирательным кодексом республики, который указывает, что "предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается".

Ночью с улиц Ташкента, а также других городов и населенных пунктов были убраны плакаты и баннеры с портретами кандидатов в депутаты от всех пяти зарегистрированных в стране политических партий с призывами голосовать за них.

20 декабря прошли завершающие предвыборную гонку теледебаты с участием партийных лидеров, из эфира пропали заставки с цитатами из предвыборных программ. Все государственные и частные телеканалы, их в республике около 30, вернулись к своему обычному формату вещания.

Напомним, выборы депутатов Законодательной палаты парламента Узбекистана состоятся 22 декабря.

 

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (75)
Теги:
день тишины, Узбекистан, Узбекистан, выборы



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