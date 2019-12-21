Этот день проводится в соответствии с принятым в июне 2019 года Избирательным кодексом республики, который указывает, что "предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается".

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Сегодня, 21 декабря, в Узбекистане - День тишины перед голосованием на очередных выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса.

Этот день проводится в соответствии с принятым в июне 2019 года Избирательным кодексом республики, который указывает, что "предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается".

Ночью с улиц Ташкента, а также других городов и населенных пунктов были убраны плакаты и баннеры с портретами кандидатов в депутаты от всех пяти зарегистрированных в стране политических партий с призывами голосовать за них.

20 декабря прошли завершающие предвыборную гонку теледебаты с участием партийных лидеров, из эфира пропали заставки с цитатами из предвыборных программ. Все государственные и частные телеканалы, их в республике около 30, вернулись к своему обычному формату вещания.

Напомним, выборы депутатов Законодательной палаты парламента Узбекистана состоятся 22 декабря.