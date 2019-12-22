Шавкат Мирзиёев проголосовал на выборах в парламент Узбекистана – фото

В республике 22 декабря проходят очередные парламентские выборы. Избирательные участки по всей стране работают с 8.00.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с семьей проголосовал на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Глава государства, его супруга Зироатхон Мирзиёева, а также дочери Саида и Шахноза посетили избирательный участок №162 в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

Супруга президента Узбекистана Зироатхон Мирзиёева на избирательном участке на парламентских выборах © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева на парламентских выборах © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева на избирательном участке © Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 3 © Sputnik / Рамиз Бахтияров Супруга президента Узбекистана Зироатхон Мирзиёева на избирательном участке на парламентских выборах

В воскресенье в Узбекистане проходят очередные парламентские выборы. Участки открылись в 8.00 по ташкентскому времени, их работа продлится до 20.00.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Явка избирателей на 11.00 местного времени (9.00 мск) составила 24,3%. Выборы будут признаны состоявшимися, когда проголосуют 33% зарегистрированных избирателей.