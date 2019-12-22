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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проголосовал на парламентских выборах

Шавкат Мирзиёев проголосовал на выборах в парламент Узбекистана – фото

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (84)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191222/13072056/Shavkat-Mirziev-progolosoval-na-vyborakh-v-parlament-Uzbekistana--foto.html

В республике 22 декабря проходят очередные парламентские выборы. Избирательные участки по всей стране работают с 8.00.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с семьей проголосовал на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Глава государства, его супруга Зироатхон Мирзиёева, а также дочери Саида и Шахноза посетили избирательный участок №162 в Мирзо-Улугбекском районе столицы.

  • Супруга президента Узбекистана Зироатхон Мирзиёева на избирательном участке на парламентских выборах
    Супруга президента Узбекистана Зироатхон Мирзиёева на избирательном участке на парламентских выборах
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева на парламентских выборах
    Дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева на парламентских выборах
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева на избирательном участке
    Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева на избирательном участке
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Супруга президента Узбекистана Зироатхон Мирзиёева на избирательном участке на парламентских выборах

В воскресенье в Узбекистане проходят очередные парламентские выборы. Участки открылись в 8.00 по ташкентскому времени, их работа продлится до 20.00.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Явка избирателей на 11.00 местного времени (9.00 мск) составила 24,3%. Выборы будут признаны состоявшимися, когда проголосуют 33% зарегистрированных избирателей.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (84)
Теги:
парламентские выборы, Парламент, политика, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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