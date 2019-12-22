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Заключенные в колонии

Стало известно, сколько заключенных проголосуют на выборах

Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (90)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191222/13075194/Stalo-izvestno-skolko-zaklyuchennykh-progolosuyut-na-vyborakh.html

Право голосовать имеют лица, лишенные свободы за преступления, не представляющие общественной опасности.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Узбекистане зарегистрированы 3 619 заключенных, имеющих право голоса. Об этом заявил министр внутренних дел Пулат Бобожонов на брифинге в ЦИК, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Парламентские выборы в Узбекистане
Явка избирателей на выборах в Узбекистане к 11.00 превысила 24% — ЦИК

Всего в местах содержания под стражей и лишения свободы было открыто 25 избирательных участков.

Проголосовать смогут 1 344 человека, отбывающих наказание в колониях и колониях-поселениях, и 2 275 заключенных, находящихся в следственных изоляторах.

По данным на 11.00, на парламентских выборах проголосовали уже 75% заключенных избирателей, это 2 715 человек.

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Для наблюдения за голосованием заключенных зарегистрировались 6 иностранных наблюдателей.

Голосование в местах содержания под стражей и лишения свободы проходит впервые в соответствии с новым Избирательным кодексом. Правом на голосование обладают лица, лишенные свободы за преступления, не представляющие общественной опасности.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (90)
Теги:
парламентские выборы, Узбекистан, тюрьма, заключенный



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