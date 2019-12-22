Стало известно, сколько заключенных проголосуют на выборах

Право голосовать имеют лица, лишенные свободы за преступления, не представляющие общественной опасности.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Узбекистане зарегистрированы 3 619 заключенных, имеющих право голоса. Об этом заявил министр внутренних дел Пулат Бобожонов на брифинге в ЦИК, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Всего в местах содержания под стражей и лишения свободы было открыто 25 избирательных участков.

Проголосовать смогут 1 344 человека, отбывающих наказание в колониях и колониях-поселениях, и 2 275 заключенных, находящихся в следственных изоляторах.

По данным на 11.00, на парламентских выборах проголосовали уже 75% заключенных избирателей, это 2 715 человек.

Наблюдатели от СНГ отметили хорошую организацию выборов в Узбекистане >>

Для наблюдения за голосованием заключенных зарегистрировались 6 иностранных наблюдателей.

Голосование в местах содержания под стражей и лишения свободы проходит впервые в соответствии с новым Избирательным кодексом. Правом на голосование обладают лица, лишенные свободы за преступления, не представляющие общественной опасности.