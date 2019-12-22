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Избирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане

Выборы состоялись: явка к 13.00 превысила 42% — ЦИК Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (90)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191222/13075320/Parlamentskie-vybory-sostoyalis-yavka-prevysila-42--TsIK-Uzbekistana.html

В Узбекистане 22 декабря проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши. В списках избирателей числятся свыше 20,5 миллиона человек, из которых 1,7 миллиона — за пределами РУз.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Центризбиркоме Узбекистана огласили новые результаты по явке избирателей: на 13.00 по местному времени проголосовали 7 971 252 избирателя или 42,4%. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"На данный момент уже проголосовало 42,4% избирателей, или 7 миллионов 971 тысяча 252 человека", — заявил на брифинге секретарь ЦИК Узбекистан Худоёр Маматов.

Таким образом, выборы признаны состоявшимися.

Данные по явке избирателей на парламентских выборах в Узбекистане на 13.00
Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Данные по явке избирателей на парламентских выборах в Узбекистане на 13.00

Напомним, на 11.00 явка составляла 24,3%.

По данным Центризбиркома, в единый электронный список избирателей Узбекистана в этот раз включены более 20,5 миллиона граждан, в том числе около 1,7 миллиона избирателей прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом. Для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них — в 36 странах.

Предварительные итоги выборов могут быть известны в понедельник утром.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (90)
Теги:
голосование, Узбекистан, парламентские выборы, выборы



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