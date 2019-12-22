Явка на выборах в Узбекистане составила 68,7% — ЦИК

В Узбекистане 22 декабря проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши. По данным на 18.00 проголосовало уже 68,7% избирателей.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Узбекистане проголосовало более двух третей населения - почти 70%, сообщает ЦИК республики.

Активнее всего голосуют в Ферганской долине и Каракалпакии - выше 72%, самые скромные показатели пока у Ташкента - 57,3%.

В ЦИК Узбекистана постоянно ведется мониторинг за ходом голосования, принимаются обращения граждан о нарушениях, однако пока подтверждений о противоправных действиях нет.

Напомним, выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.