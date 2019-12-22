Наблюдатель рассказала, чем отличаются выборы в Узбекистане и Таджикистане

Какие нововведения, продемонстрированные на парламентских выборах в Узбекистане, мог бы взять на вооружение Таджикистан, рассказала член комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Наргис Рахмонова.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Как проходят выборы в Узбекистане и в чем отличия от системы в Таджикистане, в диалоге со Sputnik Узбекистан рассказала наблюдатель из Таджикистана Наргис Рахмонова, член комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности.

Рахмонова отметила, что от выборов в Узбекистане у нее в основном положительные впечатления. В частности, она привела в пример организованность наблюдателей: на каждом участке присутствовали представители всех пяти партий.

Кроме того, наблюдатель оценила тактичность представителей партий: не было зафиксировано ни одного случая давления на избирателей или агитации.

Рахмонова также отметила большое количество женщин в списках кандидатов в депутаты: их было значительно больше необходимого минимума - 30%.

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Рассуждая о нововведениях, которые Таджикистан мог быть взять себе на вооружение, наблюдатель отдельно выделила Единый электронный избирательный список (ЕЭИС). Такие списки на избирательных участках существуют наряду с обычными бумажными носителями.

Она добавила, что в Таджикистане ввести такое нововведение к парламентским выборам в 2020-м не получится, так как списки для ЕЭИС прорабатываются в течение полугода.

"В основном, выборы проходят так же, как у нас", - отметила Рахмонова.

Наблюдатель заметила, что в выборах в Таджикистане можно было бы еще использовать КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), она наблюдала за их работой на выборах президента России.