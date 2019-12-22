Избирательный дебют Петербурга: как голосовали узбекистанцы на Неве — видео

В Узбекистане 22 декабря состоялись выборы в Законодательную палату Олий Мажлис и местные кенгаши. В РФ было открыто восемь участков, в том числе впервые в Санкт-Петербурге. Как голосовала Северная столица РФ, читайте в нашем репортаже.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В Генеральном консульстве Узбекистана в Санкт-Петербурге был открыт избирательный участок. Проживающим в городе и Ленинградской области гражданам республики дали возможность проголосовать на парламентских выборах.

Олий Мажлис (парламент) Узбекистана состоит из Сената (верхняя палата) и Законодательной палаты (нижняя). В Сенат входит 100 членов, из которых 84 избираются из числа депутатов представительных органов областей и городов страны. Еще 16 членов назначает президент Узбекистана.

Sputnik Как голосовали узбекистанцы в Санкт-Петербурге на парламентских выборах

В этот день узбекистанцы избирали депутатов нижней палаты Олий Мажлиса — Законодательной палаты. На 150 мест в нижней палате парламента претендовали 750 кандидатов от всех пяти действующих в стране партий. Это Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия «Миллий тикланиш», Социал-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия.

До этого момента в Санкт-Петербурге никогда в истории не организовывали досрочного голосования для трудовых мигрантов. В этот раз гражданам Узбекистана предоставили такую возможность. По словам члена Центральной избирательной комиссии Эльера Тоштемирова, с 12 по 18 декабря они проводили выездное голосование в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Сотрудники консульства и члены ЦИК ездили по строительным площадкам и другим местам компактного проживания трудовых мигрантов, где проводили голосование.

Одними из первых на избирательном участке в консульстве появились узбекистанские курсанты петербургских военных вузов. Они организованно пришли на участок около 11 часов утра, прямо в военной форме с флагом Узбекистана на рукаве. Как пояснили члены ЦИК, будущих военных всего проголосовало примерно около полусотни.

На выборах присутствовали и наблюдатели. Среди них были как представители стран СНГ, так и наблюдатели от ОБСЕ. Правда, последних на избирательном участке в Санкт-Петербурге не было, они работали в основном в самом Узбекистане.

Sputnik Как голосовали узбекистанцы в Санкт-Петербурге на парламентских выборах

"Я являюсь наблюдателем от Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств. Основная часть нашей группы международных наблюдателей сейчас работает в Республике Узбекистан во главе со своим координатором — заместителем председателя Совета Федерации РФ Ильясом Магомед-Саламовичем Умахановым. Также наши наблюдатели работают на зарубежных избирательных участках — в Баку, Минске, Бишкеке и здесь в Санкт-Петербурге. Этот избирательный участок открылся вовремя, ровно в восемь часов, в полном соответствии с процедурами», — пояснил наблюдатель от МПА СНГ Илья Фролов.

Он добавил, что уже к 13:00 голосование проходило спокойно, в соответствии с избирательным законодательством. Наблюдателям от МПА СНГ в консульстве оказали всю необходимую поддержку.

Sputnik Как голосовали узбекистанцы в Санкт-Петербурге на парламентских выборах

Буквально за неделю до выборов в Законодательную палату Генконсульство Узбекистана в Санкт-Петербурге возглавил новый человек. Исполняющим обязанности генконсула стал Алишер Бабаев.

По его словам, после прихода на новый пост ему пришлось с головой окунуться в работу. Как раз стартовало досрочное голосование для трудовых мигрантов, и генконсулу приходилось выезжать на различные объекты в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Посещать строительные площадки и предприятия приходилось в том числе и глубокой ночью, когда у работников с гражданством Узбекистана были пересменки, поскольку в другое время устроить для них досрочное голосование было проблематично. Новый генконсул добавил, что уже обозначил для себя круг проблем, которые нужно решить в Санкт-Петербурге.

Sputnik Как голосовали узбекистанцы в Санкт-Петербурге на парламентских выборах

Среди голосовавших на участке, помимо военных, было много студентов. Волонтеры от студенческих объединений, к слову, еще и очень помогали в организации голосования. На участке постоянно дежурили около пяти волонтеров, не считая членов ЦИК и сотрудников консульства.

По данным ЦИК Узбекистана на территории республики в выборах приняли участие более 70% избирателей или около 13.3 миллиона человек. Данные по явке на 55 зарубежных участках будут обнародованы позднее. Но уже сейчас можно сказать, что это беспрецедентные для республики выборы, которые непременно войдут в политическую историю страны.