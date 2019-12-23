Хокимият расследует вмешательство в выборы в Яшнабадском районе

На данный момент оперативно сформированная рабочая группа изучила ситуацию в хокимияте района и выяснила, что автором сообщений действительно является руководитель отдела кадров районного хокимията Кудрат Хусанов.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Ташкенте начато расследование совместно с правоохранительными органами использования "черновых" протоколов на избирательных участках в Яшнабадском районе, сообщает хокимият столицы.

Напомним, ранее были опубликованы скриншоты переписки юристом и блогером Хушнудбеком Худойбердиевым, который в течение воскресенья собирал сообщения о нарушениях на выборах через Telegram-бот.

На скриншотах виден текст сообщений, подписанных Кудратом Хусановым, в которых он по завершении голосования поручает срочно привезти черновые варианты протоколов с избирательных участков. На вопрос: "Копии с черновиков тоже не выдавать?" он отвечает: "Ни в коем случае". В переписке также присутствует сообщение: "Никому не позволять фотографировать свой протокол".

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По информации хокимията, переписка велась в Telegram-группе избирательной комиссии Яшнабадского района для ответственных лиц избирательных округов.

На данный момент оперативно сформированная рабочая группа изучила ситуацию в хокимияте района и выяснила, что автором сообщений действительно является руководитель отдела кадров районного хокимията Кудрат Хусанов.

"Он действительно требовал от ответственных лиц избирательных округов привезти по указанному адресу "черновые" протоколы", — говорится в сообщении.

Сейчас данные в черновых вариантах протоколов под наблюдением переписываются без изменений в оригинальные протоколы.

Действия Хусанова и других лиц будут изучены, при подтверждении их вмешательства в результаты выборов к ним будут применены меры ответственности.

Центральная избирательная комиссия Узбекистана также заявила, что изучает инцидент Представители ЦИК, правоохранительных органов, журналисты и сам Хушнудбек Худойбердиев направились в Яшнабадский район.

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Напомним, в Узбекистане 22 декабря прошли выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов.

Прошедшие выборы стали для республики беспрецедентными как по масштабу, так и по организации. Впервые голосование проводилось по новому избирательному кодексу, принятому летом 2019 года.

Для мониторинга предвыборной кампании и самого избирательного процесса в страну прибыли более 800 наблюдателей из 41 государства, а также от девяти международных организаций, включая СНГ, ШОС, ОИС, ОБСЕ и другие.

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Граждане республики традиционно показали довольно высокую сознательность - по итогам дня голосования на участки пришли свыше 70% избирателей.