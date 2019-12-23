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Как голосовали узбекистанцы в Москве на парламентских выборах

Миссии СНГ и ШОС признали демократичными выборы в узбекский парламент

Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (108)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191223/13085912/Missii-SNG-i-ShOS-priznali-demokratichnymi-vybory-v-uzbekskiy-parlament.html

Парламентские выборы прошли в Узбекистане 22 декабря. Всего за ними следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана демократичными и транспарентными, заявил глава миссии, председатель исполкома организации Сергей Лебедев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан

"Миссия считает, что выборы проведены в соответствии с Конституцией Узбекистана, действующим в республике законодательством, демократично и транспарентно... Для наблюдателей были созданы все условия, в том числе организованы встречи как с руководителями избирательных округов и участков, так и с представителями политических партий, принимающих участие в выборах", — сказал Сергей Лебедев на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК.

В состав миссии СНГ вошли 182 наблюдателя, которые представляют Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ, а также Исполком СНГ.

Заместитель генсекретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Се Сяоюн, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации, также заявил, что выборы прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, были легитимными и демократичными.

Председатель исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сергей Лебедев рассказал о ходе мониторинга за выборами в Узбекистане
"Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества считает, что выборы в Законодательную палату парламента Узбекистан были свободными, легитимными, демократичными и соответствовали требованиям национального законодательства. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено", ─ сказал Сяоюн на брифинге.

В состав миссии вошли 20 наблюдателей из семи стран-членов ШОС.

Парламентские выборы прошли в Узбекистане 22 декабря. Всего за ними следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ.

По предварительным данным, в выборах приняли участие более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.

Официальные итоги будут озвучены 23 декабря в 14.00.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (108)
Теги:
ШОС, СНГ, Узбекистан, парламентские выборы, выборы



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