Миссии СНГ и ШОС признали демократичными выборы в узбекский парламент

Парламентские выборы прошли в Узбекистане 22 декабря. Всего за ними следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана демократичными и транспарентными, заявил глава миссии, председатель исполкома организации Сергей Лебедев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Миссия считает, что выборы проведены в соответствии с Конституцией Узбекистана, действующим в республике законодательством, демократично и транспарентно... Для наблюдателей были созданы все условия, в том числе организованы встречи как с руководителями избирательных округов и участков, так и с представителями политических партий, принимающих участие в выборах", — сказал Сергей Лебедев на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК.

В состав миссии СНГ вошли 182 наблюдателя, которые представляют Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ, а также Исполком СНГ.

Заместитель генсекретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Се Сяоюн, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации, также заявил, что выборы прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, были легитимными и демократичными.

"Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества считает, что выборы в Законодательную палату парламента Узбекистан были свободными, легитимными, демократичными и соответствовали требованиям национального законодательства. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено", ─ сказал Сяоюн на брифинге.

В состав миссии вошли 20 наблюдателей из семи стран-членов ШОС.

Парламентские выборы прошли в Узбекистане 22 декабря. Всего за ними следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ.

По предварительным данным, в выборах приняли участие более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.

Официальные итоги будут озвучены 23 декабря в 14.00.