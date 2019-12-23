Узбекистанцы чувствуют, что судьба родины зависит от них — Нарбаева

Граждане республики в воскресенье избрали депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши. Предварительные итоги будут озвучены 23 декабря в 14.00.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева после голосования 22 декабря заявила, что на выборах ярко проявилось чувство сопричастности граждан к судьбе родной страны.

"Танзила Нарбаева дала интервью представителям СМИ и подчеркнула, что впервые выборы организованы на основе нового Избирательного кодекса, разработанного в соответствии с международными стандартами. Активное участие граждан в выборах свидетельствует о росте их чувства сопричастности к судьбе своей родины", — говорится в публикации на официальном сайте Сената Олий Мажлиса.

Отмечается, что Нарбаева в воскресенье посетила избирательный участок №645 и проголосовала за достойных кандидатов в депутаты Законодательной палаты, Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов и Шайхантаурского районного Кенгаша народных депутатов.

senat.uz Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева проголосовала на избирательном участке №645 в Ташкенте

Парламентские выборы прошли в Узбекистане 22 декабря. По предварительным данным, в них приняли участие более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.

Предварительные итоги будут озвучены 23 декабря в 14.00.