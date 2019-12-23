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Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева проголосовала на 645-избирательном участке г. Ташкента

Узбекистанцы чувствуют, что судьба родины зависит от них — Нарбаева

senat.uz
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (108)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191223/13087253/Uzbekistantsy-chuvstvuyut-chto-sudba-rodiny-zavisit-ot-nikh--Narbaeva.html

Граждане республики в воскресенье избрали депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши. Предварительные итоги будут озвучены 23 декабря в 14.00.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева после голосования 22 декабря заявила, что на выборах ярко проявилось чувство сопричастности граждан к судьбе родной страны.

"Танзила Нарбаева дала интервью представителям СМИ и подчеркнула, что впервые выборы организованы на основе нового Избирательного кодекса, разработанного в соответствии с международными стандартами. Активное участие граждан в выборах свидетельствует о росте их чувства сопричастности к судьбе своей родины", — говорится в публикации на официальном сайте Сената Олий Мажлиса.

Отмечается, что Нарбаева в воскресенье посетила избирательный участок №645 и проголосовала за достойных кандидатов в депутаты Законодательной палаты, Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов и Шайхантаурского районного Кенгаша народных депутатов.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева проголосовала на избирательном участке №645 в Ташкенте
senat.uz
Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева проголосовала на избирательном участке №645 в Ташкенте

Парламентские выборы прошли в Узбекистане 22 декабря. По предварительным данным, в них приняли участие более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.

Предварительные итоги будут озвучены 23 декабря в 14.00.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (108)
Теги:
Олий Мажлис, Законодательная палата Олий Мажлиса, Узбекистан, Танзила Нарбаева, парламентские выборы, выборы



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