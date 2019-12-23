Мирзиёев принял председателя Исполнительного комитета СНГ

Исполнительный секретарь СНГ отметил, что выборы прошли на многопартийной основе, были свободными, прозрачными, конкурентными, и явились значимым фактором углубления демократических преобразований в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент Узбекистана принял председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, который пребывает в нашей стране во главе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Шавкат Мирзиёев, тепло приветствуя гостя, отметил активную работу Миссии СНГ в период подготовки и проведения очередных выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и в местные кенгаши.

Сергей Лебедев выразил искреннюю признательность за приглашение принять участие в наблюдении за выборами и созданные благоприятные условия для плодотворной работы Миссии наблюдателей от СНГ, в состав которой вошли свыше 180 представителей стран-участниц и Исполнительного комитета Содружества.

Подчеркнуто, что избирательный процесс организован на высоком уровне, проведен в полном соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.

Исполнительный секретарь СНГ отметил, что выборы прошли на многопартийной основе, были свободными, прозрачными, конкурентными, и явились значимым фактором углубления демократических преобразований в Узбекистане.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о перспективах многостороннего взаимодействия нашей республики со странами Содружества. Особое внимание было уделено вопросам эффективной организации председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году.