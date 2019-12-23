Выборы в Узбекистане содействуют улучшению экономического имиджа страны - эксперт

По мнению российского эксперта, можно наблюдать позитивные тенденции в развитии современной политической системы Узбекистана, которая становится более открытой, и при этом сохраняет свою стабильность.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Прошедшие в Узбекистане парламентские выборы были организованы более открыто, чем в предыдущие годы, заявил научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев в беседе с РИА Новости.

Эта открытость, по его словам, поспособствует укреплению политической стабильности и улучшению экономического имиджа страны, ее инвестиционной привлекательности.

"Выборы состоялись, прошли удачно. Они были более открытыми нежели в предыдущие разы. Узбекская сторона пригласила рекордное количество наблюдателей из разных стран, организаций. Можно наблюдать позитивные тенденции в развитии политической системы Узбекистана, которая становится более открытой, соответствующей общепринятым нормам, но при этом сохраняет свою стабильность. Полагаю, что ход проведения выборов и их результаты поспособствуют укреплению политической стабильности, а следовательно, улучшению экономического имиджа страны", - сказал Воробьев.

Он также отметил, что с момента смены власти в республике руководством страны проделана значительная работа по улучшению экономического климата в стране, в сфере либерализации экономики в частности.

"То, что уже сделано плюс политическая стабильность будут лишь способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата в республике", - добавил он.

Российский эксперт подчеркнул, что сегодня можно наблюдать, когда Центральная Азия становится более интересной для разных игроков - как для региональных, так и внерегиональных, прежде всего в экономическом отношении.

"Во многом это связано с реализацией инициативы "Один пояс - один путь". Сегодня мы видим несколько интеграционных проектов, они друг друга дополняют. Что касается самого Узбекистана, то Ташкент проводит прагматичную политику по привлечению инвестиций и расширения экономических связей. На мой взгляд, это разумная политика и надо отметить, что наблюдается такой тренд на среднесрочную перспективу как стремление к укреплению экономико-политических связей с Россией", - подытожил Воробьев.

ОБСЕ не будет наблюдать за вторым туром выборов в парламент Узбекистана

Напомним, парламентские выборы в Узбекистане прошли 22 декабря. За выборами следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ. По предварительным данным, в выборах приняли более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей. По оценке ПА ОБСЕ выборы проходили в рамках избирательного законодательства, продемонстрировали конкуренцию, кандидаты имели возможность вести полную агитацию. В то же время, в организации посетовали на недостаток независимых кандидатов и на проявление "семейного голосования". Миссия БДИПЧ ОБСЕ также отметила усовершенствования в узбекском избирательном законодательстве, при этом обратила внимание на отсутствие представителей оппозиционных партий.