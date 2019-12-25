Нурсултан Назарбаев: для Путина исполнять обещания — это дело чести

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал РИА Новости, что его поразило 20 лет назад в новом коллеге из России Владимире Путине и какие отношения затем сложились у двух лидеров крупнейших стран постсоветского пространства.

Назарбаев также поделился мнением о том, легко ли заручиться словом российского президента, каковы его основные заслуги, и о том, можно ли уже подводить какие-то итоги "эпохи Путина".

— Вы встречались с Владимиром Путиным много раз. Когда Вы узнали, что Путин станет преемником первого президента России, и какие впечатления он на Вас произвел?

— Девяностые годы прошлого столетия были сложными и противоречивыми. Именно в этот период произошли кардинальные политические и экономические перемены не только в России, но и во всем мире. Состоялся переход от старой советской системы к рыночной экономике, заложены основы современной России.

Все это происходило в борьбе. Многие были не согласны с проводимыми реформами и переменами в обществе. Надо отдать Борису Николаевичу Ельцину должное — он был уверен в правильности проводимого курса, чтобы сделать Россию совершенно другой.

Первый президент России Борис Ельцин долго определялся со своим преемником, в итоге остановив выбор на Владимире Путине. На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в России началась "эпоха Путина".

Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, — это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы. Тогда, двадцать лет назад, у меня сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов.

Думаю, что народу Российской Федерации очень повезло с Владимиром Владимировичем, который в начале ХХI века возглавил страну и провел ее через самые трудные испытания. Под его руководством Россия снова стала великой державой.

— Вы говорили, что у Вас сложились с Путиным добрые отношения сразу после того, как он стал и. о. президента России. У Вас был опыт работы в политике, у него — нет. Давали ли Вы советы президенту России? Несмотря на то, что Вы имеете больший политический опыт, приходилось ли Вам прислушиваться к советам Путина?

— Как говорят, "легко давать советы другим, но трудно принимать решения самому". Особенно те непопулярные решения, за которыми стоят судьбы миллионов людей. Быть у руля государства — это огромная ответственность и тяжелая ноша, с которой может справиться не каждый человек.

Хотел бы здесь отметить, что, встав во главе России, Владимир Владимирович уже имел солидный политический опыт. Вместе с тем он был открыт и был готов прислушаться к мнению своих друзей и коллег.

Между нами сложились доверительные отношения. Каждая наша встреча выходит за рамки утвержденного регламента, нередко превышая отведенное протоколом время. Мы часто обсуждаем вопросы, обмениваемся мнениями, иногда спорим, пытаемся доказать правильность своей позиции. Это нормальные рабочие моменты лидеров двух крупнейших государств Евразии. Как известно, в спорах рождается истина.

Здесь хотел бы подчеркнуть, что самую объективную и непредвзятую оценку деятельности любого политика дает время. История не имеет сослагательного наклонения, и думаю, что еще рано говорить и подводить итоги "эпохи Путина".

— Вы говорили, что Путин — человек слова. За 20 лет работы он хоть раз отошел от исполнения обещанного, когда это было выгодно России? Такое качество, скорее, помогает на таком посту или, может, помешать?

— Для Путина исполнение своих обещаний — дело чести. Но следует отметить, что заручиться его словом стоит усилий. При этом Владимир Владимирович был и остается человеком, который знает цену истинной дружбы.

Возьмем пример из жизни. Кто станет дружить со злым, недоброжелательным, коварным и лживым человеком? Вряд ли такие найдутся. Даже поддерживать обычные отношения не будет желающих, не то что дружить.

То же самое можно говорить о политиках и государствах. Они ведь тоже разные бывают — миролюбивые и агрессивные, дружелюбные и злые, верные своему слову и предающие своих союзников.

На Востоке говорят: "Камни бросают только в плодоносящие деревья". Его политика приносит свои плоды: с каждым годом растет мощь и международное влияние России.

— У Вас были серьезные разногласия с Путиным за все это время? Вам все нравится, что он делает в интересах страны?

— Любой политик должен выражать и защищать интересы своей страны. Владимир Владимирович — прагматичный политик и эффективный переговорщик.

Однако кто в современном мире считается со слабым политиком или государством? Слабый политик не может отстаивать национальные интересы страны. Поэтому мечта любого политика и патриота — сделать Родину процветающей и вывести свою страну в число самых развитых государств мира. Без этого невозможно ощутить самоуважение, гордость за страну, гражданином которой являешься.

Сегодня ни один крупный международный вопрос не решается без учета мнения Российской Федерации. Она является полюсом глобального влияния в мире. Это ли не признание заслуг Владимира Путина, который стоит у руля российского государства?

Несмотря на близость позиций Казахстана и России по многим вопросам международной повестки дня, мы имеем собственное видение решения тех или иных проблем.

В Казахстане это хорошо понимают и потому предпринимают все возможное для взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими соседями.