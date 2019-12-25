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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Жээнбеков заявил, что не намерен идти на второй президентский срок

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20191225/13106273/Zheenbekov-zayavil-chto-ne-nameren-idti-na-vtoroy-prezidentskiy-srok.html

Согласно Конституции Кыргызстана, глава государства избирается сроком на шесть лет, но только один раз. Инаугурация Сооронбая Жээнбекова состоялась в ноябре 2017 года.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в среду на пресс-конференции по итогам 2019 года заявил, что не намерен идти на второй срок. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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В соответствии с Конституцией республики, глава государства избирается сроком на шесть лет, но только один раз. Инаугурация Жээнбекова состоялась в ноябре 2017 года. Следующие президентские выборы в стране должны пройти в 2023 году.

Один из участников пресс-конференции, глава Союза азербайджанцев и других тюркоязычных стран мира Нусрет Мамедов, выразил опасение, что одного президентского срока для реализации всех реформ Жээнбекову может быть недостаточно.

"Нет, нет, не надо. Второго срока не надо", — прервал его Жээнбеков, жестикулируя рукой, и попросил перейти к другим вопросам.

В финале пресс-конференции он поблагодарил журналистов за работу и поздравил с наступающим Новым годом.

Теги:
Президент, политика, Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан



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