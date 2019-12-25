Жээнбеков заявил, что не намерен идти на второй президентский срок

Согласно Конституции Кыргызстана, глава государства избирается сроком на шесть лет, но только один раз. Инаугурация Сооронбая Жээнбекова состоялась в ноябре 2017 года.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в среду на пресс-конференции по итогам 2019 года заявил, что не намерен идти на второй срок. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

В соответствии с Конституцией республики, глава государства избирается сроком на шесть лет, но только один раз. Инаугурация Жээнбекова состоялась в ноябре 2017 года. Следующие президентские выборы в стране должны пройти в 2023 году.

Один из участников пресс-конференции, глава Союза азербайджанцев и других тюркоязычных стран мира Нусрет Мамедов, выразил опасение, что одного президентского срока для реализации всех реформ Жээнбекову может быть недостаточно.

"Нет, нет, не надо. Второго срока не надо", — прервал его Жээнбеков, жестикулируя рукой, и попросил перейти к другим вопросам.

В финале пресс-конференции он поблагодарил журналистов за работу и поздравил с наступающим Новым годом.