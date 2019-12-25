Жээнбеков заявил, что не намерен идти на второй президентский срок

В соответствии с Конституцией республики, глава государства избирается сроком на шесть лет, но только один раз. Инаугурация Жээнбекова состоялась в ноябре 2017 года. Следующие президентские выборы в стране должны пройти в 2023 году.
Один из участников пресс-конференции, глава Союза азербайджанцев и других тюркоязычных стран мира Нусрет Мамедов, выразил опасение, что одного президентского срока для реализации всех реформ Жээнбекову может быть недостаточно.
"Нет, нет, не надо. Второго срока не надо", — прервал его Жээнбеков, жестикулируя рукой, и попросил перейти к другим вопросам.
В финале пресс-конференции он поблагодарил журналистов за работу и поздравил с наступающим Новым годом.
Так, в настоящее время по стране реализуются 160 проектов за счет грантов на сумму 667 миллионов долларов. Однако отсутствует механизм мониторинга реализации данных проектов, оценки эффективности освоения и контроля за целевым использованием средств.
ЦИК Узбекистана обнародовала список парламентариев, избранных в нижнюю палату Олий Мажлиса 22 декабря. В перечне 125 фамилий. Остальные 25 мест будут распределены 5 января в ходе повторного голосования