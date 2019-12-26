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Избирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане

Где пройдут повторные выборы в Олий Мажлис — полный список округов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (116)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191226/13112292/Gde-proydut-povtornye-vybory-v-Oliy-Mazhlis--polnyy-spisok-okrugov.html

ЦИК Узбекистана опубликовала перечень избирательных округов, где 5 января 2020 года состоится повторное голосование. За места в нижней палате парламента будут бороться по два кандидата.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Центризибрком Узбекистана обнародовала список всех округов, где пройдут повторные выборы. 

В каждом округе за место в Законодательной палате Олий Мажлиса будут бороться по два кандидата, набравшие по итогам первого тура большинство голосов.

Среди претендентов на получение депутатского мандата — председатель исполкома партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров, занимавший в прошлом созыве должность заместителя спикера. 

Итоги выборов в парламент Узбекистана
Sputnik
Первые итоги выборов в Узбекистане
Больше всего округов с повторным голосованием в Самаркандской и Джизакской областях - по пять. В Ферганской и Кашкадарьинской областях по три округа, в Ташкенте, Ташкентской, Сурхандарьинской и Наманганской областях - по два округа и один в Хорезмской области.

По предварительным итогам, на выборах 22 декабря в Законодательную палату Олий Мажлиса прошли 128 депутатов из 150. Лидирует партия УзЛиДеп - 40, у "Миллий тикланиш" 34 места, партия "Адолат" на третьей позиции - 20 мандатов, у НДПУ и Экологической партии 18 и 11 мест соответственно.  

 

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (116)



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