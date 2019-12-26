Где пройдут повторные выборы в Олий Мажлис — полный список округов

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Центризибрком Узбекистана обнародовала список всех округов, где пройдут повторные выборы.
В каждом округе за место в Законодательной палате Олий Мажлиса будут бороться по два кандидата, набравшие по итогам первого тура большинство голосов.
Среди претендентов на получение депутатского мандата — председатель исполкома партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров, занимавший в прошлом созыве должность заместителя спикера.
По предварительным итогам, на выборах 22 декабря в Законодательную палату Олий Мажлиса прошли 128 депутатов из 150. Лидирует партия УзЛиДеп - 40, у "Миллий тикланиш" 34 места, партия "Адолат" на третьей позиции - 20 мандатов, у НДПУ и Экологической партии 18 и 11 мест соответственно.