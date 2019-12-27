Верховный главнокомандующий Узбекистана посетил воинскую часть в Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил новый военный городок в Ташкентской области.
На территории городка расположены Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи, а также воинская часть.
Военный институт ИКТ и связи был реорганизован и передислоцирован в новый современный военный городок в соответствии с распоряжением главы республики.
Здесь Мирзиёев ознакомился с созданными условиями, учебно-воспитательным процессом, оснащенностью современными средствами обучения, в том числе уровнем внедрения ИКТ, а также побеседовал с военнослужащими, руководителями министерств и ведомств, Академии наук Узбекистана, ректорами ведущих технических вузов.
Президента в том числе проинформировали и о проведенных в воинской части строительных работах, проектах по модернизации сетей связи в системе обороны, об автоматизации процессов боевой и учебной подготовки. Он также ознакомился с созданными для учащихся условиями.
- Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской области
- Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской областиОфициальный сайт Президента РУ
- Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской областиОфициальный сайт Президента РУ
- Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской областиОфициальный сайт Президента РУ
- Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской областиОфициальный сайт Президента РУ
- Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской областиОфициальный сайт Президента РУ
- Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской областиОфициальный сайт Президента РУ
- Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской областиОфициальный сайт Президента РУ
Были определены дальнейшие шаги по развитию военного образования, созданию широкой системы отбора и подготовки военных специалистов связи.
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В завершение Верховный главнокомандующий ознакомился с образцами специальной техники и средств связи, имеющимися на вооружении в воинской части.