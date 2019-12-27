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Верховный главнокомандующий Узбекистана посетил воинскую часть в Ташкентской области

Официальный сайт Президента РУ
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191227/13116968/Verkhovnyy-glavnokomanduyuschiy-Uzbekistana-posetil-voinskuyu-chast-v-Tashkentskoy-oblasti.html

В новом военном городке расположился Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи, где идет подготовка будущих высококвалифицированных связистов.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил новый военный городок в Ташкентской области.

На территории городка расположены Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи, а также воинская часть.

На перевале Камчик построен новый военный городок
Министерство обороны Узбекистана
На перевале Камчик построили военный городок

Военный институт ИКТ и связи был реорганизован и передислоцирован в новый современный военный городок в соответствии с распоряжением главы республики.

Здесь Мирзиёев ознакомился с созданными условиями, учебно-воспитательным процессом, оснащенностью современными средствами обучения, в том числе уровнем внедрения ИКТ, а также побеседовал с военнослужащими, руководителями министерств и ведомств, Академии наук Узбекистана, ректорами ведущих технических вузов.

Президента в том числе проинформировали и о проведенных в воинской части строительных работах, проектах по модернизации сетей связи в системе обороны, об автоматизации процессов боевой и учебной подготовки. Он также ознакомился с созданными для учащихся условиями. 

  • Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской области
    Официальный сайт Президента РУ
  • Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской области
    Официальный сайт Президента РУ
  • Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской области
    Официальный сайт Президента РУ
  • Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской области
    Официальный сайт Президента РУ
  • Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской области
    Официальный сайт Президента РУ
  • Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской области
    Официальный сайт Президента РУ
  • Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской области
    Официальный сайт Президента РУ
  • Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской области
    Официальный сайт Президента РУ
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Официальный сайт Президента РУ
Шавкат Мирзиёев в Воинском институте ИКТ и связи в Ташкентской области

Были определены дальнейшие шаги по развитию военного образования, созданию широкой системы отбора и подготовки военных специалистов связи.

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В завершение Верховный главнокомандующий ознакомился с образцами специальной техники и средств связи, имеющимися на вооружении в воинской части.

Теги:
связь, ИКТ, воинская часть, Ташкентская область, Шавкат Мирзиёев, Военнослужащие, военная база



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