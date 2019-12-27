Камилов о выводах ОБСЕ по выборам: это не угроза, а новые возможности

В Узбекистане 22 декабря состоялись парламентские выборы. В Законодательную палату Олий Мажлиса прошли 125 депутатов из 150. В ходе голосования были выявлены отдельные недостатки, на которых международные наблюдатели указали в своих отчетах.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекистан счел полезными рекомендации ОБСЕ по итогам выборов, заявил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов на сессии Международного пресс-клуба, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Глава внешнеполитического ведомства страны подчеркнул, что впервые на парламентские выборы были приглашены несколько сотен наблюдателей из ведущих стран мира, в том числе из России, США, Китая, стран Центральной Азии, а также соседей по региону — Индии, Пакистана и Ирана.

Свою подробную оценку дали и эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"На международной арене появляется новое лицо Узбекистана. Но перед нами стоят большие задачи. Первое – усовершенствовать избирательное законодательство. Это непрерывный процесс — нет конечной станции данного движения. Никто не может сказать, что у нас сейчас идеальные выборы, в которых нет недостатков. Мы очень серьезно относимся к первоначальным рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ и делаем необходимые выводы", — сказал министр.

По словам Камилова, состоялось несколько встреч с главой миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ, в ходе которых Каэтана де Зулуэта Аутрам поделилась своим мнением о ходе голосования, а также озвучила предварительное заключение и рекомендации.

"Мы договорились, что через месяц или два после окончательных заключений проведем встречу, чтобы обсудить, в каких направлениях нам продолжать сотрудничество. При необходимости создадим собственную программу и дорожную карту", — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что представленные рекомендации не являются угрозой или неразрешимой проблемой для Узбекистана, а, скорее, открывают новые возможности для него.

В то же время глава МИД уверен, что минувшие выборы стали очень показательным событием и наглядным проявлением тех реформ, которые в последние годы реализуются в стране. Особое внимание он уделил работе с дипломатическими миссиями за рубежом, благодаря которым свыше ста тысяч узбекистанцев смогли воспользоваться своим конституционным правом, находясь далеко от родины. С этой целью в разных странах было организовано в общей сложности 55 избирательных участков. Кроме того, с 12 по 18 декабря проходило досрочное голосование, охватившее свыше 200 мест и территорий по всему миру.

"Конечно, может возникнуть вопрос, что многие узбекистанцы находятся за границей и большинство из них не участвовало в выборах. В будущем мы планируем активнее общаться с нашими гражданами за рубежом и вовлекать их в нашу политическую жизнь", — сказал глава МИД.

По мнению Камилова, отсутствие у граждан полной информации о выборах связано с недостаточно активной работой политических партий с электоратом, находящимся за рубежом.