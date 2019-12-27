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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев

Мирзиёев выразил соболезнования Токаеву в связи с крушением самолета

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Крушение пассажирского самолета Fokker-100 в Казахстане (8)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191227/13120223/Mirziev-vyrazil-soboleznovaniya-Tokaevu-v-svyazi-s-krusheniem-samoleta.html

Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, десятки находятся под наблюдением врачей.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой, которая произошла в Алма-Аты утром 27 декабря и унесла жизни 12 человек.

Еще 49 в настоящее время находятся в больнице, 18 из них — в крайне тяжелом состоянии.

"Глава нашего государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в публикации на официальном сайте президента Узбекистана.

Самолет авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. 

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Опубликован список жертв авиакатастрофы в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все виновные понесут строгое наказание. Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

До выяснения обстоятельств крушения эксплуатация самолетов Fokker-100 в Казахстане и России остановлена. Работа авиакомпании Bek Air также приостановлена.

В настоящее время следствие рассматривает две версии крушения самолета — ошибка пилота или техническая неисправность.

Двадцать восьмое декабря объявлено в Казахстане днем общенационального траура.

Тема:
Крушение пассажирского самолета Fokker-100 в Казахстане (8)
Теги:
соболезнования, жертвы, Узбекистан, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев



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