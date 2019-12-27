Мирзиёев выразил соболезнования Токаеву в связи с крушением самолета

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой, которая произошла в Алма-Аты утром 27 декабря и унесла жизни 12 человек.
Еще 49 в настоящее время находятся в больнице, 18 из них — в крайне тяжелом состоянии.
"Глава нашего государства выразил слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в публикации на официальном сайте президента Узбекистана.
Самолет авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.
До выяснения обстоятельств крушения эксплуатация самолетов Fokker-100 в Казахстане и России остановлена. Работа авиакомпании Bek Air также приостановлена.
В настоящее время следствие рассматривает две версии крушения самолета — ошибка пилота или техническая неисправность.
Двадцать восьмое декабря объявлено в Казахстане днем общенационального траура.