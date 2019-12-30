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Открытие филиала МГИМО в Ташкенте

МИД назвал главное внешнеполитическое событие года

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191230/13131106/MID-nazval-glavnoe-vneshnepoliticheskoe-sobytie-goda.html

В рамках проведенных мероприятий в 2019 году подписаны 122 двусторонних документа, в том числе четыре межгосударственных договора, 31 межправительственный и 52 межведомственных договора, а также 35 иных документов между учреждениями и регионами.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в материале газеты "Народное слово" подвел основные внешнеполитические итоги уходящего года.

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Всего в 2019 году состоялось 18 визитов на высшем уровне.

В рамках мероприятий на высшем и высоком уровнях подписаны 122 двусторонних документа, в том числе четыре межгосударственных договора, 31 межправительственный и 52 межведомственных договора, а также 35 иных документов между учреждениями и регионами.

Главным внешнеполитическим событием 2019 года, безусловно, является проведенная 29 ноября в Ташкенте по инициативе Президента Шавката Мирзиёева Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

На саммите лидеры наших стран договорились об учреждении регулярных консультативных встреч "в качестве региональной диалоговой площадки для конструктивного и открытого обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в регионе и решения общих проблем".

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Данный саммит стал важной вехой в укреплении атмосферы дружбы, добрососедства, всестороннего сотрудничества, взаимного уважения и доверия в Центральной Азии благодаря, прежде всего, личному вкладу главы нашего государства.

Теги:
внешняя политика, Узбекистан, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана



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