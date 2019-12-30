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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191230/13140130/Mirziev-pozdravil-zarubezhnykh-liderov-s-nastupayuschim-Novym-godom.html

Президент Узбекистана в понедельник поговорил по телефону с коллегами из других центральноазиатских стран.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в преддверии Нового года провел телефонные разговоры с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также с главами Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана Сооронбаем Жээнбековым, Эмомали Рахмоном и Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В Сети появился архивный снимок Мирзиёева и Назарбаева
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В Сети появился архивный снимок Мирзиёева и Назарбаева
Собеседники обменялись искренними поздравлениями и добрыми пожеланиями по случаю приближающегося праздника и подвели итоги года.

В ходе разговора с Назарбаевым, в частности, были отмечены динамичный рост товарооборота между странами, расширение кооперации в области промышленности и транспорта, активизация межрегиональных и гуманитарных контактов, а также — успешное проведение мероприятий в рамках Года Казахстана в Узбекистане и итоги второй Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая прошла в Ташкенте в ноябре.

Мирзиёев и Бердымухамедов во время беседы уделили внимание в том числе итогам состоявшегося осенью визита президента Туркменистана в Узбекистан

"В качестве важных результатов двустороннего сотрудничества названы укрепление отношений в духе добрососедства и стратегического партнерства, рост объемов экспортно-импортных операций, успешно реализуемые проекты кооперации в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности и транспорта", — говорится в публикации.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев озвучил инициативы для реализации на пространстве ЦА
Узбекистану и Кыргызстану в уходящем году также удалось укрепить дружеские отношения. 

"Наблюдались интенсивные взаимные обмены, отмечен двукратный рост показателей торговли, продвигаются проекты кооперации в сфере промышленности и транспорта, расширяется межрегиональное и культурно-гуманитарное сотрудничество", — отмечается в материале пресс-службы по итогам разговора с Жээнбековым.

В публикации о беседе Мирзиёева и Рахмона говорится, что 2019 год "войдет в историю двусторонних отношений как период дальнейшего развития и укрепления многовековых уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства".

"Расширяется сотрудничество между правительствами, парламентами и регионами, в том числе между Ташкентом и Душанбе. Наблюдается значительный рост взаимной торговли, реализуются проекты кооперации в отраслях экономики, углубляются культурно-гуманитарные связи", — отмечается в материале.

Теги:
Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Гурбангулы Бердымухамедов, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон, Новый год, поздравления, Шавкат Мирзиёев



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