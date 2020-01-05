Председатель ЦИК озвучил число избирателей на повторном голосовании

Повторный тур выборов в депутаты в областные кенгаши будет проведен на 1 104 избирательных участках в 95 избирательных округах, в городские и районные кенгаши - на 1 177 избирательных участках в 587 избирательных округах.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов объявил о том, что второй тур голосования за кандидатов в депутаты в Законодательную палату Олий Мажлиса проводится на 1 730 избирательных участках в 25 избирательных округах по всему Узбекистану.

Число избирателей в этих округах составляет 3 148 921 человек.

Таким образом, повторный тур выборов в депутаты в областные кенгаши будет проведен на 1 104 избирательных участках в 95 избирательных округах, в городские и районные кенгаши - на 1 177 избирательных участках в 587 избирательных округах.

Напомним, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов прошли 22 декабря. В них приняли участие 13 963 627 человек, что составило 67,8% от общего числа избирателей с учетом граждан, проживающих за границей.

© Sputnik / Повторное голосование на выборах в Олий Мажлис и местные кенгаши

ЦИК объявила количество избирателей, проголосовавших на выборах >>

По данным Центральной избирательной комиссии, от пяти партий в Законодательную палату Олий Мажлиса были избраны 125 депутатов.

В этой связи было принято решение о проведении второго тура голосования.