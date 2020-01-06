Муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов удостоен высокого ордена

Руководитель Управления мусульман Узбекистана является одним из авторитетных религиозных деятелей не только в нашей стране и Центральной Азии, но и во всем мире, подчеркнул президент.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Узбекистана, муфтия Усмонхона Алимова и искренне поздравил его с 70-летним юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства особо отметил деятельность Усмонхона Алимова по возрождению национальных и религиозных ценностей, изучению и продвижению богатого наследия великих ученых и мыслителей, укреплению межрелигиозной толерантности в обществе.

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Подчеркнуто, что руководитель Управления мусульман Узбекистана является одним из авторитетных религиозных деятелей не только в нашей стране и Центральной Азии, но и во всем мире, его избрание членом учредительного собрания Союза исламского мира и Всемирного совета улемов, а также включение в список 500 самых влиятельных мусульман мира является предметом гордости для всего народа Узбекистана.

"Мы знаем и ценим господина муфтия как неустанного просветителя Ислама. Такие произведения, как "Тафсири Ирфон", "Имам Бухари – султан мухаддисов", "Воспитание ребенка в семье", заняли глубокое место в сердце нашего народа," - сказал глава государства.

Президент Республики Узбекистан вручил председателю Управления мусульман, муфтию Усмонхону Алимову орден "Эл-юрт хурмати" в знак высокого признания его весомого вклада в развитие исламской культуры и науки в стране, исследование и широкое продвижение на международном уровне гуманистической сути и благих идей религии Ислам, бесценного научного наследия великих ученых и мыслителей, за его заслуги в деле обеспечения стабильности социально-духовной обстановки в обществе, укрепления межнационального согласия, образцовую деятельность по подготовке специалистов с глубокими религиозными и светскими знаниями, воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, великодушия и уважения к национальным ценностям.

Пресс-служба президента Узбекистана Муфтию Усмонхону Алимову вручен орден “Эл-юрт хурмати”

Усмонхон Алимов выразил президенту благодарность за высокую награду и отметил, что в последние годы глубокие реформы наряду со всеми сферами жизни общества осуществляются и в религиозно-просветительской области. Муфтий озвучил готовность активно содействовать широкомасштабной работе по изучению религии Ислам, возрождению и доведению до будущих поколений наследия предков.

На встрече было подчеркнуто, что Управление мусульман Узбекистана и представители религиозной сферы считают своим долгом активно участвовать в обеспечении социально-духовной стабильности в стране, просветительской работе, направленной на воспитание молодежи в духе идей гуманизма, толерантности, мира и согласия.

Особо отмечено, что осуществляемые по инициативе Шавката Мирзиёева системные реформы по подготовке достойных продолжателей дела наших великих предков, совершенствованию системы религиозного образования в стране, глубокому научно обоснованному изучению религии Ислам как истинно гуманной и добродетельной религии получают высокую оценку нашего народа и международного сообщества.