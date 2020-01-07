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Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель

Меркель приедет в Москву по приглашению Путина — что они обсудят

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200107/13170065/Merkel-priedet-v-Moskvu-po-priglasheniyu-Putina--chto-oni-obsudyat.html

Рабочий визит запланирован на 11 января. В числе тем, которые планируется поднять, — эскалация напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению российского лидера Владимира Путина посетит РФ с рабочим визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
© Foto : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
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Визит запланирован на 11 января. Стороны обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, совершенного 3 января.

В ходе данной американской спецоперации был ликвидрован иранский генерал Сулеймани. Действия Вашингтона спровоцировали многотысячные митинги в Тегеране, а сама республика уже обратилась в Совет Безопасности ООН.

Ирак также воспринял случившееся как акт агрессии военных США и нарушение суверенитета страны.

В Министерстве и иностранных дел России осудили действия Вашингтона. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, убийство генерала Сулеймани приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта в этом регионе.

Теги:
США, Ирак, Иран, политика, Россия, Германия, Ангела Меркель, Владимир Путин



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