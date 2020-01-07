Меркель приедет в Москву по приглашению Путина — что они обсудят

Рабочий визит запланирован на 11 января. В числе тем, которые планируется поднять, — эскалация напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению российского лидера Владимира Путина посетит РФ с рабочим визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

Визит запланирован на 11 января. Стороны обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, совершенного 3 января.

В ходе данной американской спецоперации был ликвидрован иранский генерал Сулеймани. Действия Вашингтона спровоцировали многотысячные митинги в Тегеране, а сама республика уже обратилась в Совет Безопасности ООН.

Ирак также воспринял случившееся как акт агрессии военных США и нарушение суверенитета страны.

В Министерстве и иностранных дел России осудили действия Вашингтона. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, убийство генерала Сулеймани приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта в этом регионе.