Меркель приедет в Москву по приглашению Путина — что они обсудят

Политика 10:30 07.01.2020 (обновлено 10:42 07.01.2020) Получить короткую ссылку 93 0 0
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Рабочий визит запланирован на 11 января. В числе тем, которые планируется поднять, — эскалация напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению российского лидера Владимира Путина посетит РФ с рабочим визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.
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Foto : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
Визит запланирован на 11 января. Стороны обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, а также эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, совершенного 3 января.
В ходе данной американской спецоперации был ликвидрован иранский генерал Сулеймани. Действия Вашингтона
спровоцировали многотысячные митинги в Тегеране, а сама республика уже обратилась в Совет Безопасности ООН.
Ирак также воспринял случившееся как акт агрессии военных США и нарушение суверенитета страны.
В Министерстве и иностранных дел России
осудили действия Вашингтона. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, убийство генерала Сулеймани приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта в этом регионе.