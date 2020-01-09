Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин в 16-й раз обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января, говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Выступление состоится в Центральном выставочном зале "Манеж".
Кроме того, администрации президента поручено пригласить на заслушивание послания членов правительства РФ, председателя и членов Конституционного суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя Следственного комитета РФ, председателя Центральной избирательной комиссии и председателя Счетной палаты, членов Государственного совета РФ и глав основных конфессий.
Позднее Владимир Путин рассказал ТАСС, что в послании поднимет тему борьбы с бедностью. Президент признался, что обеспокоен стагнацией реальных доходов граждан и сейчас он занимается вопросами, связанными с преодолением этого застоя.
В прошлый раз глава государства выступал с посланием 20 февраля 2019-го.
Напомним, 19 декабря Путин провел традиционную большую пресс-конференцию. Она стала для российского лидера уже 15-й с 2001 года.