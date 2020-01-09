Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

Послание президента Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин в 16-й раз обратится с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января, говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Выступление состоится в Центральном выставочном зале "Манеж".

"Полномочному представителю президента РФ в Совете Федерации Артуру Муравьеву и полномочному представителю президента РФ в Госдуме Гарри Минху предложить председателям палат Федерального собрания РФ собрать палаты 15 января в 12 часов в Центральном выставочном зале "Манеж" для заслушивания послания президента Федеральному собранию", — говорится в документе.

Кроме того, администрации президента поручено пригласить на заслушивание послания членов правительства РФ, председателя и членов Конституционного суда, председателя Верховного суда, генерального прокурора, председателя Следственного комитета РФ, председателя Центральной избирательной комиссии и председателя Счетной палаты, членов Государственного совета РФ и глав основных конфессий.

Федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" предстоит обеспечить теле- и радиотрансляцию совместного заседания палат Федерального собрания РФ.

Позднее Владимир Путин рассказал ТАСС, что в послании поднимет тему борьбы с бедностью. Президент признался, что обеспокоен стагнацией реальных доходов граждан и сейчас он занимается вопросами, связанными с преодолением этого застоя.

В прошлый раз глава государства выступал с посланием 20 февраля 2019-го.

Напомним, 19 декабря Путин провел традиционную большую пресс-конференцию. Она стала для российского лидера уже 15-й с 2001 года.