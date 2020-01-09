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Россия в XXI веке должна укрепить статус морской державы — Путин

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20200109/13182289/Rossiya-v-XXI-dolzhna-ukrepit-status-morskoy-derzhavy--Putin.html

Российский лидер на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ заявил, что страна продолжит "добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники".

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. России в ХХI веке необходимо укрепить свой статус морской державы, заявил президент страны, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", — сказал президент на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ в Севастополе.

Путин напомнил собравшимся, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства.

Путин: необходимо наращивать боевые возможности флота
© Ruptly .
Путин потребовал усилить российский флот – видео
Он также заявил, что Россия продолжит "добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники".

В ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%, подчеркнул глава государства. По его словам, "этого показателя нужно не только достичь, его нужно поддерживать".

Ранее Путин заявил о необходимости активно наращивать боевые возможности флота на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса в Сочи в декабре. Тогда он отметил, что это во многом зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон", а также эсминцев и десантных кораблей.

Теги:
безопасность, ВМФ России, Россия, Владимир Путин



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